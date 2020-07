Letom iz Poznanja obilježen početak reda letjenja za ljetnju sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ryanair je danas, nakon četvoromjesečnog prizemljenja, letom iz Poznanja obilježio početak reda letjenja za ovogodišnju ljetnju sezonu, a u julu će saobraćati ka devet destinacija, saopštio je izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Danilo Orlandić.

On je kazao da će danas letovima Ryanaira doći negdje oko blizu 500 putnika što je jedna dobra vijest.

“Ryanair je jedna od najmoćnijih svjetskih avio-kompanija i naš strateški partner i uspjeli smo da sa njima održimo novu liniju koju treba da uvedu, a to je večeras iz Dablina”, kazao je Orlandić na podgoričkom aerodromu povodom slijetanja aviona Ryanair-a iz Poznanja.

Sa tog leta, kako je kazao, biće 140 putnika što je dobra poruka za sve u Crnoj Gori.

On je dodao da je posebno značajno što su se uspostavljanjem te linije još bolje povezali sa sjeverozapadnim dijelom Evrope, kao i zbog činjenice da je za domaći turizam važno da dolaze gosti iz jedne od najbogatijih zemalja svijeta.

Orlandić je saopštio da, kao što je prije sedam godina linija sa Briselom bila važna i sa aspekta evropskih integracija, tako je danas, možda više nego ikad, potrebna dobra saradnja sa partnerima, radi povratka putnika nakon ogromne krize koja je zahvatila čitavu avio-industiju.

On je podjetio da je 2013. godine na podgorički aerodrom sletio prvi avion Ryanair-a, što je ujedno bila i prva niskobužetna avio-kompanija koja je uspostavila linije sa Crnom Gorom.

Otvaranjem linije ka Briselu je te godine, kako je dodao Orlandić, opsluženo je 12 hiljada putnika, dok su prošle godine ACG opslužili preko 190 hiljada putnika avio prevoznika Ryanair-a.

On se nada da se može očekivati potpuna revitalizacija saobraćaja kao što je to bilo prije pandemije koronavirusa, ali kako sada stvari stoje nije realno da se to desi u narednih par mjeseci.

“Ono što je bitno jeste da imamo ozbiljnih najava i vjerujem da ćemo u narednih par dana objaviti dvije ili tri nove linije, sa kojima ćemo sa aerodroma i jednog i drugog obavljati operacije”, rekao je Orlandić.

On je kazao da se komercijalni saobraćaj polako vraća u Crnu Goru i da je najbitnija stvar da se niko od radnika Aerodroma, Montenegro Airlinesa (MA) i državnih službi nije zarazio koronavirusom.

Takođe, kako je rekao Orlandić, jako je bitno da se nastavi u tom tempu što se tiče odnosa prema poštovanju mjera Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT).

“Sve ovo nije lako uraditi, ali uz podršku Vlade i svih državnih organa ipak ćemo uspjeti da u julu napravimo ozbiljan iskorak, a u avgustu i septembru vjerujemo da će pojedine slike koje su bile prošle godine krasiti i jedan i drugi aerodrom”, naveo je Orlandić.

Preko aerodroma Crne Gore, kako je kazao, od početka avio-letova nakon pandemije koronavirusa u zemlju je ušlo par hiljada putnika.

“Ja mislim da je jako bitno da mi šaljemo sve više pozitivnih poruka iz naše zemlje, da ljudi shvate da su ovdje bezbjedni i da su sigurni i misllim da će Crna Gora uspjeti da izvuče nešto i iz ove turističke sezone”, poručio je Orlandić.

Predstavnica Ryanaira, Olga Pawlonka, kazala je da Ryanair ima zadovoljstvo da nakon četiri mjeseca prizemljenih aviona ponovo uspostavi letove sa Crnom Gorom.

“Naš let na liniji između Poznanja i Podgorice je, kao prvi, obilježio početak ljetnjeg reda letjenja za ovogodišnju ljetnju sezonu, u sklopu kojeg se sada nalazi devet avio-linija”, kazala je Pawlonka u saopštenju.

On je dodala da su, kako bi obilježili prve letove nakon krize izazvane koronavirusom, pustili u prodaju avio-karte po tarifi od svega 19,99 EUR u jednom smjeru, za putovanja u julu i avgustu, a koje je neophodno rezervisati najkasnije do ponoći u ponedjeljak.

“Za očekivati je da će karte po ovim nevjerovatno niskim cijenama biti brzo rasprodate, pa se putnici ohrabruju da ne propuste priliku i posjete internet stranicu www.ryanair.com”, navela je Pawlonka.