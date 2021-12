Krajnji rok za rezervacije putem programa turističkih vaučera 20. decembar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja obavjestilo je korisnike turističkih vaučera, odnosno prosvjetne, zdravstvene i socijalne radnike koji su dobili turističke vaučere, da je krajnji rok za rezervisanje i stupanje u kontakt sa izdavaocima privatnog smještaja 20. decembar.

„Realizacija turističkih vaučera je, kako je više puta naglašeno, moguća do 31. decembra, a zbog blagovremenog isplaćivanja sredstava izdavaoca privatnog smještaja pristup platformi www.vauceri.gov.me i rezervisanje smještaja je moguće vršiti do 20. decembra u ponoć“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti sva plaćanja na kraju fiskalne godine neophodno blagovremeno obaviti, pa i plaćanja prema izdavaocima privatnog smještaja koji su korisnici mjere podrške koja se realizuje kroz program turističkih vaučera.

„U cilju obezbjeđivanja adekvatnog vremena potrebnog za ispunjavanje utvrđene procedure isplaćivanja sredstava iz državnog trezora bilo je neophodno ograničiti rok do kada se obavljaju rezervacije“, rekli su iz Ministarstva.

Takođe, iz Ministarstva su kazali da je jednokratne turističke vaučere u iznosu od 200 EUR, koji su se mogli koristiti za boravak u nekom od privatnih smještaja, do sada iskoristilo skoro 17 hiljada ljudi.

„S obzirom na to da još postoje oni koji nijesu iskoristili ovu vrstu podrške, pozivamo korisnike da to učine u okviru navedenih rokova“, dodaje se u saopštenju.

