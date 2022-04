Konkurs za dodjelu nagrada Privredne komore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) raspisala je konkurs za dodjelu nagrada te privredne asocijacije za prošlu godinu.

PKCG dodjeljuje nagrade za uspješno poslovanje, društvenu odgovornost, inovativnost i unapređenje menadžmenta.

Nagrade se dodjeljuju preduzećima i pojedincima iz reda članova Komore.

Komora je pozvala sve njene članice, organe, odbore udruženja, privredne asocijacije, institucije i pojedince, da daju predloge za nagrade.

Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi na adresu PKCG, faksom, ili na mejl [email protected] do 31. maja.

Nagrade će biti dodijeljene uoči Međunarodnog dana preduzetnika koji se slavi 19. novembra.

Detaljnija objašnjenja i kriterijumi dostupni su na sajtu PKCG.

