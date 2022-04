Konferencijski poziv sa analitičarima u srijedu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom organizovaće u srijedu novi Konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima, na kojem će akcionarima i drugim zainteresovanima predstaviti poslovne rezultate kompanije ostvarene u prvom kvartalu ove godine.

Predstavnici menadžmenta kompanije odgovaraće prisutnima na pitanja koja se tiču poslovnih procesa i strateških odluka, kao i planova i očekivanja za naredni period.

Iz Crnogorskog Telekoma su pozvali sve zainteresovane akcionare i investitore da se do utorka do 16 sati prijave na mejl [email protected], kako bi dobili pozivnicu sa linkom putem kojeg će moći da se registruju i prate prezentaciju.

U naslovu mejla potrebno je istaći Prijava za 6. Konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima Crnogorskog Telekoma, a u tekstu ime i prezime, zanimanje, te informaciju da li je riječ o vlasnicima akcija kompanije, kao i mejl adresu za kontakt.

„To će biti šesti Konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima Crnogorskog Telekoma, koji na ovaj način održava kontinuitet u komunikaciji sa akcionarima, investitorima i javnošću, potvrđujući transparentnost u radu i donošenju odluka kao osnovni princip poslovanja kompanije“, saopštili su iz Sektora za korporativne i pravne poslove Telekoma.

Konferencijski poziv sa analitičarima održaće se u 15 sati putem platforme Cisco Webex, a prijavljeni će dobiti uputstvo za pristupanje sastanku.

Broj mjesta je ograničen, u skladu sa tehničkim mogućnostima Webex platforme.

