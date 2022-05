Kompanija One oborila rekord u brzini protoka podataka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One pustila je u rad prvu 5G baznu stanicu koja pokriva područje Rimskog trga u Podgorici i upravne zgrade, i već u prvoj sedmici testiranja zabilježena je rekordna brzina prenosa podataka u Crnoj Gori od 1648 Mbps.

Ova brzina, na primjer, omogućava gledaocu da film od dva sata u visokoj definiciji (1080p) sa streaming platforme, kakva je HBO Max koju koriste One korisnici, preuzme sa Interneta za 20-ak sekundi.

Izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović, kazao je nakon sastanka u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), kojem su prisustvovali i predstavnici mađarske kompanije 4iG i članovi savjeta EKIP-a, da kompanija One gradi mrežu za budućnost, koja će pružiti mnogo više od vrtoglavih brzina.

“Omogućiće dalji razvoj pratećih industrija i pokrenuće potpuno novu eru međusobno povezanih uređaja”, rekao je Mitrović.

Mitrović se zahvalio EKIP-u na podršci tokom ovog zahtjevnog procesa i na tome što su im omogućili testiranje 5G mreže na standardizovanom spektru 3600 megaherca (MHz), i istakao da One spremno dočekuje aukciju upravo za ovaj opseg koja je najavljena za drugu polovinu godine.

„Kao i svaki novi servis koji smo do sad predstavili, plan nam je da One tim prvo interno testira kapacitete naše 5G mreže, a zatim proces testiranja nastavi u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom, kako bismo kada dođe vrijeme našim korisnicima predstavili petu generaciju mobilne telefonije i različite mogućnosti koje je prate”, precizirao je Mitrović.

Implementacija novih tehnologija i kontinuirano ulaganje u razvoj mreže, kako je kazao, ima za cilj da dodatno unaprijedi korisničko iskustvo – što je u fokusu strategije One brenda.

“Dijelimo viziju Crne Gore za razvojem digitalne ekonomije i inovacija. 5G je tehnologija budućnosti i želimo da budemo spremni za trenutak kad bude u komercijalnoj upotrebi. U pitanju je veliki tehnološki skok, kako za telekomunikacione kompanije, tako i za ukupnu privredu Crne Gore“, ocijenio je Mitrović.

Iz kompanije je saopšteno da će, pored velikih brzina i kapaciteta, 5G mreža mobilne telefonije imati veoma malo kašnjenje u prenosu podataka, što će biti jedan od preduslova za razvoj inovativnih tehnologija.

“Najviše očekivanja od primjene nove generacije mreže postoje u industrijama kao što su poljoprivreda, rješenja četvrte induistrijske revolucije, energetike, e-zdravlja, proizvodnje i gejminga”, navodi se u saopštenju.

5G mreža nudi bolju bezbjednost protoka informacija u odnosu na 4G, manju potrošnju energije i samim tim je savršena osnova za IoT.

“U planu nam je da 5G tehnologija u narednom periodu korisnicima One mreže ponudi korišćenje bežičnog Interneta visokih kapaciteta i brzina”, dodali su iz One-a.

One konstantno radi na razvoju mreže mobilne telefonije, kao i digitalnih servisa koji su u ponudi za korisnike i u narednom periodu planira veliki broj edukativnih aktivnosti posvećenih 5G mreži.

One je odlučan da ubrza novi ciklus ulaganja u kapacitete mobilne infrastrukture usmjerene na 5G u Crnoj Gori. One je bio i jedini operator koji je investirao u 2.6 TDD opseg spektra na posljednjoj aukciji frekvencija u decembru. Opseg koji će biti dostupan za licitiranje na predstojećoj aukciji spektra savršeno će dopuniti i povećati potencijal postojećih resursa spektra usmerenih na 4G i 5G – oni takođe uključuju opseg od 3,6 GHz, koji se sada testira korišćenjem privremenih licenci za testiranje.

“One je, uz snažnu podršku novog vlasnika, mađarske kompanije 4iG, i na ovaj način potvrdio da vjeruje u ovo tržište, i da će kao pokretačka snaga daljeg razvoja svojim uslugama ubrzati oporavak cjelokupne crnogorske ekonomije”, zaključuje se u saopštenju.

