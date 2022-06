Jačati konekcije i obezbijediti brži i sigurniji protok robe i putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investicije u oblasti saobraćajne infrastrukture, koje se u regionu realizuju i u izazovnim vremenima, jasan su pokazatelj odlučnosti nacionalnih vlada da jačaju konekcije i obezbjeđuju brži i sigurniji protok robe i putnika, saopštio je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

On je, na sastanku sa srpskim ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Tomislavom Momirovićem, rekao da Srbija i Crna Gora tradicionalno imaju važne saobraćajne pravce koje povezuju dvije države.

Sastanak je organizovan uoči početka transportne konferencije koju organizuju Transportna zajednica, Evropska banke za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banke, koja se održava u Tirani pod sloganom Oblikovanje budućnosti: bezbjedni i održivi putevi.

Ibrahimović je rekao da će se izgradnjom auto-puta od Bara do Boljara i dalje prema Beogradu, ali i modernizacijom željezničke pruge, značajno unaprijediti postojeći protok saobraćaja.

On je upoznao Momirovića o planovima crnogorskog resora kada je u pitanju nastavak realizacije projekta, odnosno gradnja dvije naredne dionice od Mateševa do Andrijevice i od Andrijevice do Boljara.

„Raduje nas značajan napredak koji je Srbija ostvarila kada je u pitanju izgradnja ove moderne saobraćajnice“, navedeno je u saopštenju Ministarstva kapitalnih investicija.

Momirović je kazao da zajednički cilj mora biti produbljivanje saradnje u pravcu dodatnog infrastrukturnog povezivanja i otklanjanja administrativnih ograničenja na graničnim prelazima, što će imati pozitivan efekat na ekonomsko jačanje dvije države i cijelog regiona.

On smatra da će boljoj povezanosti Crne Gore i Srbije doprinijeti rekonstrukcija pruge Beograd – Bar.

„Završili smo rekonstrukciju do Valjeva, a pri kraju j je projektovanje pruge do granice sa Crnom Gorom, nakon čega vrlo brzo planiramo da počnemo radove. Već sada vidimo da do pojačane tražnje za kargo uslugama dolazi zbog dinamičnog rasta ekonomske aktivnosti u Srbiji, naročito u ključnim industrijskim centrima koji su korisnici usluga prevoza robe željeznicom i zbog toga očekujemo da će u budućnosti ovaj vid saobraćaja biti sve značajniji“, rekao je Momirović.

On je poručio i da je siguran da se zajedničkim snagama mogu realizovati svi projekte koji povezuju dvije držve.

„Tako ćemo najbolje obezbijediti siguran i pouzdan transport robe i putnika“, dodao je Momirović.

Susret dvije delegacije bio je prilika da se razmijene mišljenja i stavovi vezani za regionalne projekte koje dvije države planiraju da realizuju u sklopu saradnje sa Transportnom zajednicom, ali i ostalim projektima iz oblasti saobraćajne infrastrukture.

