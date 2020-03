Izuzeća od zabrane izlaska i potvrda za izuzetke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaposleni u zdravstvu, inspekcijskim organima, sudstvu i tužilaštvu, policiji, vojsci, vatrogasnim i komunalnim službama, medijima, uključujući osobe koje gostuju u medijskim emisijama, kao i poljoprivrednim djelatnostima, izuzimaju se od zabrane izlaska iz objekta stanovanja.

Operativni štab za podršku privredi je, u obavještenju koje je izdao, objasnio da se od zabrane izlaska iz objekta stanovanja od ponedjeljka do petka, od 19 sati do pet sati narednog dana, a subotom od 13 sati do ponedjeljka u pet sati, izuzimaju preduzeća koja obavljaju snabdijevanje električnom energijom i ostalim energentima, elektronske komunikacije i radio-difuzija, promet i prevoz robe, špediciju, poštanske i kurirske usluge.

Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da se od zabrane izlaska izuzimaju dostava hrane i ljekova u skladu sa naredbom, proizvodne djelatnosti koje podrazumijevaju smjenski rad, trgovina na veliko i malo, u skladu sa propisanim izuzecima, građevinske djelatnosti, poslovi obezbjeđenja i održavanja objekata, kao i drugi neophodni za funkcionisanje sistema potrebnog za život ljudi.

“U skladu sa obavještenjem, poslodavac će izdavati pojedinačne potvrde koje će sadržati ime i prezime zaposlenog, datum rođenja, broj lične karte/pasoša, prebivalište, poslove koje obavlja, kao i vrijeme dolaska i odlaska sa posla, što obuhvata i rad u smjenama”, zaključuje se u saopštenju.

Potvrdu možete preuzeti ovdje – potvrda o izuzecima