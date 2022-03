Izabrani laureati za prošlu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor Asocijacije menadžera (AMM) odlučio je, na predlog predsjedništva koje je razmotrilo 52 kandidature, da dodijeli najprestižniju crnogorsku poslovnu nagradu u deset kategorija, kao i jedno specijalno priznanje za doprinos menadžmenta u oblasti medija.

Za najmenadžera u akcionarskim društvima izabran je predsjednik Upravnog odbora (UO) Erste banke, Aleksa Lukić, u velikim preduzećima izvršni direktor Bar Kod Shopa, Ilhan Čičić, a u srednjim menadžer Ericsson Crna Gora, Maroje Delibašić.

Za najmenadžere u malim preduzećima izabrani su generalni direktor za Zapadni Balkan – Affinity Balkans, Mišo Božić i osnivač i ovlašćeni zastupnik Ing Invest Danilovgrad, Ilija Radulović.

Najmenadžerka u mikro preduzećima je izvršna direktorica preduzeća Studio K, Slavica Komatina, a mladi menadžeri godine osnivač i izvršni direktor hercegnovske kompanije Primato P, Miloš Vučurović i osnivač/menadžer proizvodnje i prodaje kotorskog Niksen Čavor, Nikica Čavor.

Najmenadžerke u oblasti korporativnog upravljanja su generalna direktorica firme Delta M CG, Zorica Mišković Pavićević i generalna menadžerka hotela Ramada, Ivana Đurović.

Preduzetnici godine su osnivač i izvršni direktor Meso-Prometa, Hilmija Franca i osnivač restorana Pod Volat Podgorica, Nedžad Lekić.

Institucija za obrazovanje i edukaciju je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG), a nagrada za životno djelo dodjeljena je profesoru Nikoli Dragomanoviću.

Specijalno priznanje za doprinos menadžmentu u oblasti medija dodijeljeno je izvršnoj direktorici TV Vijesti i Daily Press Marijani Kadić Bojanić.

Glavni pokrovitelj izbora je Vlada – Ministarstvo ekonomskog razvoja, a u predlaganju kandidata su učestvovale poslovne organizacije i kompanije, između ostalih Privredna komora (PKCG) i Savjet stranih investitora.

„Kompanije na čijem su čelu izabrane laureatkinje i laureati, u prošloj godini su ostvarili izuzetne rezultate. Ukupan prihod je bio više od 195 miliona EUR, neto dobit blizu 19 miliona EUR, a investirale su oko 6,5 miliona EUR. Pomenute kompanije zajedno imaju blizu 1,6 hiljada zaposlenih“, navodi se u saopštenju.

UO AMM-a je posebno cijenio filantropske aktivnosti, tako da su one na čelu sa izabranim liderima bile prepoznate po značajnim sredstvima koje su opredijelile za humanitarne aktivnosti i podršku kulturi, sportu i druge vidove društveno odgovornog poslovanja.

Iz AMM-a su rekli da je planirano da se centralna svečanost dodjele nagrada održi 6. maja u hotelu Hilton.

Medijski sponzori događaja su RTCG i TV Vijesti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS