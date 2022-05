ISME doprinosi kvalitetnijoj primjeni standarda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vizija Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME), koji obilježava 15 godina postojanja, je da u domaćim okvirima doprinosi kvalitetnijoj primjeni standarda i obezbijedi njihovu dostupnost na tržištu pod pristupačnim uslovima, saopštio je njegov direktor, Zoran Glomazić.

On je na svečanosti u hotelu Ramada povodom obilježavanja 15 godina od osnivanja ISME-a kazao je da je ta institucija pripremila, donijela i objavila preko 24 hijade MEST standarda i srodnih dokumenata.

„Institut svojom misijom nastoji da bar većina njih, u narednom periodu, umjesto u registru Instituta, budu u planovima, poslovnim procesima, tehničkoj dokumentaciji i internim pravilima svih poslovnih organizacija, vladinih institucija, nevladinih organizacija, malih i srednjih preduzeća i generalno na svim nivoima, državnom i lokalnom, kao i u privatnim poslovnim subjektima i javnom sektoru”, rekao je Glomazić.

On je poručio da je vizija Instituta, kao punopravnog člana međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, da zastupa interese Crne Gore u oblasti standardizacije na kompetentan način, sa visokim nivoom profesionalizma i posvećenosti svojih zaposlenih.

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jasna Vujović, kazala je da je Vlada osnovala Institut i povjerila mu značajan zadatak da osmisli, organizuje i izvrši što bržu harmonizaciju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata sa međunarodnim i evropskim standardima i srodnim dokumentima, poštujući pravila standardizacije međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju.

Prema njenim riječima, ISME, usvajajući evropske standarde, u kontinuitetu obezbjeđuje tehnički osnov za proces transponovanja evropskih regulativa i direktiva na nacionalni nivo.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma prepoznaje sve uočljiviji globalni trend da se oblasti privrede i društva regulišu na nivou standarda i da je to veoma zahtjevan i odgovoran posao. U narednom periodu nas očekuju izazovi prilagođavanja evropskim pravilima, a da bi se obezbijedila konkurentnost na tržištu neophodno je što prije započeti sa implementacijom MEST standarda, koji su identični sa evropskim i međunarodnim”, objasnila je Vujović.

Ona je u ime Ministarstva iskazala podršku Institutu u svim aktivnostima koje vode ka punopravnom članstvu u evropskim organizacijama za standardizaciju, kao što su Evropski komitet za standardizaciju (CEN) i Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC).

Direktorica Instituta za standardizaciju Srbije, koja je i članica CEN Odbora, Tatjana Bojanić, istakla je značaj standardizacije za razvoj društva u cjelini.

Ona je podsjetila na težak put ka punopravnom članstvu u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju i čestitala ISME-u punopravno članstvo u Međunarodnu organizaciju za standardizaciju ISO.

