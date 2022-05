IRF za prva četiri mjeseca odobrio 60,13 miliona EUR kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono razvojni fond (IRF) je za prva četiri mjeseca ove godine odobrio 60,13 miliona EUR plasmana za ukupno 103 projekta, čime je realizacija u odnosu na komercijalni plan veća 40 odsto, saopštila je njegova izvršna direktorica, Irena Radović.

„To takođe znači da je u odnosu na isti period prošle godine odobreno 22,81 milion EUR ili 61 odsto više sredstava, dok je broj podržanih projekata za uporedni period veći za čak 75”, kazala je Radović agenciji Mina-business.

Ona je navela da je podrška likvidnosti preduzeća u najvećoj mjeri obilježila prvi kvartal, dok je na početku drugog, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, primjetan porast tražnje za kreditima koji se odnose na pripremu turističke sezone.

Radović je podsjetila i da je kampanja pod nazivom Ona pokreće biznis, koju je IRF pokrenuo u cilju animiranja žena da pokrenu ili unaprijede svoj biznis i u okviru koje su dodijelili četiri nagrade za najbolje investicione projekte, dodatno dala rezultate.

„Naime, evidentan je porast potražnje za programe finansijske podrške za žene u biznisu, ali i broj obobrenih projekata kompanijama koje su osnovale žene“, rekla je Radović.

Ona je dodala da se u prvom kvartalu ove godine značajan procenat odobrenja kreditnih plasmana odnosio na prevazilaženje problema likvidnosti preduzeća i izmirivanje obaveza prema dobavljačima kroz finansiranje obrtnih sredstava, što ukazuje da posljedice pandemije koronavirusa crnogorska privreda i dalje osjeća.

„Početkom drugog kvartala, a u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, evidentan je blagi porast tražnje za kreditima koji se odnose na pripremu turističke sezone i ulaganja za adaptaciju i unapređenje postojećih kapaciteta“, kazala je Radović.

Ona je saopštila da pored kreditnih linija koje se odnose na finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava, IRF u svojoj ponudi ima i programe podrške usmjerene na nove investicije u sektoru turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, tako da u narednom periodu očekuju veću tražnju za tom vrstom kreditne podrške.

U porastu je, prema riječima Radović, i interesovanje za projekte podrške početnika u biznisu i ženskom preduzetništvu, a u ovom periodu pružena je podrška poljoprivrednim proizvođačima i preduzećima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i to kroz odobrenje deset projekata, od čega se pet odnosi na podršku IPARD projekata u iznosu od 757,89 hiljada EUR, koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

„Strategija IRF-a se bazira na prioritetima ekonomskog razvoja koje je definisala Vlada. Godišnjim planom IRF-a za ovu godinu kao strateškim dokumentom predviđeno je da će fokus biti na finansiranju malih i srednjih preduzeća, čime je stvoren okvir za snažnu podršku tom segmentu, posebno za ciljne grupe pogođene krizom koju je izazvala pandemija koronavirusa“, navela je Radović.

Posebna pažnja je, kako je dodala, usmjerena na kreditnu podršku prilagođenu potrebama privrednika, uz kontinuirano razvijanje i unapređenje proizvoda koje nude privrednicima sa fokusom na razvojne projekte.

“Upravo projekti koji podržavaju transformaciju ka zelenoj ekonomiji i održivom razvoju u periodu postpandemijskog oporavka će doprinijeti diversifikaciji privrede i stvaranju nove ekonomske vrijednosti u Crnoj Gori”, poručila je Radović.

IRF nastavlja sa investicionom podrškom razvojnih projekata, koji unapređuju konkurentnost mikro, malog i srednjeg biznisa.

“Dodatno smo vodili računa da ponuda bude stimulativna za razvoj preduzetništva, naročito kroz podršku posebnim ciljnim grupama – mladi, početnici, žene, individualni poljoprivredni proizvođači, zanatlije, inovativno preduzetništvo i ICT biznis”, saopštila je Radović.

Ona je dodala da je IRF na crnogorskom tržištu prepoznat kao institucija koja nudi najpovoljnije uslove kreditiranja, sa najpovoljnijim kamatnim stopama na tržištu.

“Kredite odobravamo sa dužim rokovima otplate nego što to rade poslovne banke, čime se prilagođavamo dugoročnoj viziji projekata koje finansiramo. Napominjem da uprkos snažnim inflatornim pritiscima i skopčanim kretanjima na finansijskim tržištima koje tangiraju i naše izvore finansiranja i dalje održavamo najpovoljnije kamatne stope za crnogorsku privredu“, rekla je Radović.

Ona je podsjetila da je IRF početkom godine redukovao kamatne stope za kreditne linije za početnike i žene u biznisu, kako bi stimulisao snažnije korišćenje potencijala tih kategorija i dao dodatan zamah privredi, pa se one kreću u rasponu od nula do 2,4 odsto.

Za te projekte, u opštinama sa indeksom razvijenosti ispod državnog prosjeka kamatne stope se kreću od 1,5 do 1,9 odsto.

„Programi finansijske podrške IRF-a za mala i srednja preduzeća (MSP) su namijenjeni razvoju preduzetništva, odnosno mladima, početnicima, ženama, visokoškolcima, tehnološkim viškovima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima, inovativnom preduzetnišvu, ICT biznisu i klasterskoj proizvodnji“, kazala je Radović.

IRF, kako je navela, pruža i podršku postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima kroz podsticaj njihovog daljeg rasta i razvoja, sa posebnom fokusom na prioritetne sektore crnogorske ekonomije, kao što su turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda i proizvodnja hrane, proizvodnja, usluge i ICT.

„Takođe, naši programi usmjereni su i na podršku preduzećima kroz održavanje i/ili poboljšanje likvidnosti, zatim podršku razvoju zelenih poslova u Crnoj Gori, kao i podršku infrastrukturnim i projektima od ekološkog, lokalnog i državnog značaja i projektima iz oblasti energetike i energetske efikasnosti“, precizirala je Radović.

Ona je saopštila da projekat Evropa sad predstavlja program ekonomskih reformi za inkluzivniji i održiviji model ekonomskog razvoja Crne Gore sa prioritetnim ciljevima – povećanje životnog standarda, rasta zaposlenosti i smanjenja sive ekonomije, posebno na tržištu rada.

“Dakle, na duži rok, to bi u krajnjem trebalo da dovede do unapređenja poslovnog i investicionog ambijenta. Samim tim, za očekivati je pozitivan uticaj na interesovanje postojećih i potencijalnih preduzetnika za povoljno finansiranje, odnosno nova ulaganja i unapređenje poslovanja, imajući u vidu da IRF pruža podršku isključivo pravnim licima i poljoprivrednim proizvođačima”, rekla je Radović.

Ona je kazala da, sa druge strane, trenutni ambijent nosi sa sobom određenu neizvjesnost, vezano za globalna nepovoljna dešavanja i opšti porast nivoa cijena, pa privrednim subjektima nije ni malo jednostavno da donose odluke o pokretanju novog ili unapređenju postojećeg biznisa.

