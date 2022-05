Investiraće 20 miliona i zaposliti dvije hiljade ljudi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Britanski investitor Sanjeev Kumar namjerava da Crna Gora bude zdravstveni centar u kojem će se liječiti ljudi iz regiona i šire, a planira da dugoročno uloži 20 miliona EUR u lanac klinika i velnes centara.

On je kazao Pobjedi da će svoj posao iz Londona, gdje posjeduje lanac zdravstvenih ustanova, proširiti u Crnu Goru i dugoročno uložiti 20 miliona EUR, a namjerava i zaposliti dvije hiljade osoba našeg kadra čije znanje će usavršiti na njegovim klinikama širom svijeta.

Pored toga, dodatne investicije bi bile u lanac velnes centara jer je, po njegovom mišljenju, Crna Gora bogomdana klimom, reljefom, čistim vazduhom za brigu o zdravlju.

Prema njegovim riječima, Crnoj Gori treba ulaganja u zdravstvo, a pošto je turizam vodeća privredna grana na ovaj način će sezona trajati 12 mjeseci, a ne kao do sada dva do tri mjeseca.

“Zdravstveni turizam u Crnoj Gori itekako ima potencijala”, kazao je Kumar dodajući da će njihov biznis početi tako što će kupiti neke privatne crnogorske klinike.

On je rekao da ne može precizirati kada će tačno započeti poslovanje, ali najavljuje da će to sigurno biti do kraja godine.

“Preuzimamo već postojeći biznis, i to skraćuje vrijeme. Kupićemo već postojeće privatne klinike jer je preuzimanje mnogo lakše nego da gradimo nove zbog administracije i zakonske regulative i onda će poslovati pod našim brendom. Zadržaćemo ljude u tim klinikama, reorganizovati i zaoposliti nove. Već smo u pregovorima sa jednom klinikom koja je rasprostranjena u cijeloj Crnoj Gori”, naveo je Kumar.

On je dodao da nijesu imali kontakt sa crnogorskom Vladom, ali svakako to planiraju. Misli, kako je kazao, da je ovo veliki projekat za Crnu Goru.

Kumar je naveo da hoće da pokažu namjeru Vladi da hoće da ulažu i da ovo nije prazna priča.

A zašto se baš odlučio da svoj posao koji već 20 godina razvija u Velikoj Britaniji i drugim zemljama svijeta baš proširi ovdje, kaže da je veoma komplikovano i delikatno pitanje jer priznaje da ima još interesantnih destinacija u kojima postoji mogućnost ovakvog investiranja.

Pored zdravstvene njege i liječenja, Kumar je uočio da Crna Gora može biti i velnes hab (centar) za cijelu Evropu zbog prirode, različitosti i svega.

“Zdravstvena zaštita i briga o zdravlju veoma je značajna u svijetu, pogotovo nakon pandemije korona virusa. Možeš da imaš koliko god hoćeš automobila, stanova, novca, ali se sve na kraju svodi na ljude. Sve to što imaš moraš da prodaš ljudima, a oni prije svega moraju da brinu o svom zdravlju da bi mogli da žive i rade i zarađuju i na kraju kupuju proizvode druge vrste. Tako da je briga o zdravlju trenutno najbitniji i najprofitabilniji mogući biznis u svijetu”, tvrdi Kumar.

U Londonu, kako je naveo, ima brojne biznise. Posjeduje grupu kompanija koja ulaže jedna u drugu i različite vrste biznisa počev od brige o zdravlju, poljoprivrede, berze itd. Međutim, glavni biznis mu je lanac klinika koje su spojene u grupaciju pod brendom Health Care. Te klinike posluju i pružaju razne zdravstvene i velnes usluge. Tu su bolnice, dijagnostika, kardiologija, hirurgija, a do sada je, osim Britanije, biznis proširio u Aziji, Kanadi, Sjevernoj Africi i Indoneziji.

“U Evropi, osim u Britaniji, namjeravam posao da proširim samo u Crnoj Gori koja treba da bude centar za ovaj dio Evrope. Jer samo Crna Gora je malo tržište za nas. U mnogim zemljama u kojim poslujemo imamo ugovore sa javnim zdravstvenim ustanovama. Kada oni nijesu u mogućnosti da pružaju usluge pacijentima, mi preuzimamo”, rekao je Kumar.

On je kazao da sve države hoće da rasterete javni zdravstveni sistem jer većinom sav taj novac iz budžeta ide na administraciju, a ne na liječenje pacijenata.

“Onda mi preuzimamo jedan dio posla po ugovoru koji smo potpisali”, kazao je Kumar dodajući da mu je cilj da tako rade i ovdje.

(kraj)

09 May 2022 07:00 am

*NJEMAČKA – RUSIJA – NAFTA

U Njemačkoj moguć nedostatak benzina zbog embarga na rusku naftu

Berlin, (MINA-BUSINESS) – Njemačka bi se mogla suočiti sa nedostatkom benzina usljed embarga na rusku naftu, saopštio je njemački ministar ekonomije Robert Habeck.

On je za televiziju RTL rekao da Vlada Njemačke radi na potencijalnim rješenjima, prenose Nezavisne novine.

“Nažalost, ne može se isključiti mogućnost da će zaista biti deficit. Možemo to da riješimo, ali je moguće da će neko vrijeme biti premalo nafte, a samim tim i benzina. To se ne može isključiti. Naravno, radimo na tome da osiguramo da se to ne desi”, naveo je Habeck.

Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je šesti paket antiruskih sankcija koje su, kako navodi Sputnjik, usmjerene ka Sberbanci i tri državna ruska emitera, kao i prema visokorangiranim vojnim zvaničnicima i pojedincima koji su uključeni u vojnu operaciju u Ukrajini.

U paketu sankcija je i postepeni embargo na rusku naftu. Pojedine evropske zemlje koje u velikoj mjeri zavise od ruske nafte, kao što su Mađarska i Slovačka, mogu da dobiju izuzeće od embarga.

