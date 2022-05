Interesovanje turista iz Srbije prošle godine bilo na izuzetnom nivou

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interesovanje turista iz Srbije za Crnu Goru prošle godine bilo je na izuzetnom nivou, kazao je vlasnik turističke agencije Plana Tours iz Srbije, Milan Vasić, dodajući da očekuje da će predstojeća sezona biti još uspješnija.

Kako je saopšteno iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (NTO), njihovi predstavnici sastali su se u Budvi sa predstavnicima turističkih agencija Srbije, koji borave u radnoj posjeti Crnoj Gori.

Navodi se da je agencija Plana Tours, koja je glavni organizator posjete, sa svojim partnerima, turističkim agencijama iz gradova širom Srbije, koje u svojoj ponudi imaju Crnu Goru, obilazi hotele na Budvanskoj, Barskoj, Ulcinjskoj i Novljanskoj rivijeri.

Iz NTO su dodali da je tom prilikom organizovan radni ručak u hotelu Palas, gdje je bilo riječi o zainteresovanosti turista Srbije za ljetnju turističku ponudu Crne Gore.

„Nakon sastanka sa agencijama iz Srbije, primjećeno je veće interesovanje za predstojeću sezonu i to za primorsku, centralnu i sjevernu regiju“, kaže se u saopštenju.

Vlasnik Plana Tours, jedne od najznačajnijih agencija na tržištu Srbije, Milan Vasić istakao je da je interesovanje turista iz Srbije za Crnu Goru prethodne godine bilo na izuzetnom nivou, a očekuje da će ova sezona biti još uspješnija.

Vasić je rekao da su danas doveli grupu od 45 agencija, a da će tokom posjete obići dvadeset hotela i desetak privatnih objekata, nakon čega očekuju veću prodaju za predstojeću sezonu.

„Jako smo zadovoljni uslugom u hotelu, a jedina zamjerka se odnosi na visinu cijena avio karata zbog poskupljenja goriva. Očekujemo najavljeno otvaranje dijela autoputa od Kolašina do Podgorice, te očekujemo da će veći broj turista doći zbog bolje povezanosti drumskog saobraćaja“, kazao je Vasić.

Predstavnica turističke agencije Aska iz Valjeva, Vera Dragojlović, kazala je da su nakon ublažavanja kovid mjera putnici počeli da se vraćaju na crnogorsko primorje.

„Sličnost jezika, navika na određene smještajne kapacitete i gostoljubivost su faktori koji stalno vraćaju turiste iz Srbije u Crnu Goru. Vjerujemo da će ove godine interesovanje za Crnu Goru biti ogromno jer čak i u periodu predsezone imamo veliko interesovanje“, poručila je Dragojlović.

Kako je saopšteno, sastanku su prisustvovali predstavnici turističkih agencija iz Beograda, Valjeva, Niša, Užica, Subotice, Novog Pazara, Kragujevca, Smedereva i drugih gradova širom Srbije.

„Oni će tokom četvorodnevnog boravka u Crnoj Gori imati priliku da obiđu razne turističke objekte na crnogorskom primorju koje će uključiti u svoje programe putovanja. Imajući u vidu da Srbija i Crna Gora iz godine u godinu imaju sve značajniju razmjenu turista, u prethodnom periodu, NTOCG intenzivirala je promotivne aktivnosti na ovom tržištu“, navodi se u saopštenju.

Iz NTO su dodali da je turistička ponuda Crne Gore predstavljena na 43. Međunarodnom sajmu turizma IFT u Beogradu, a krajem maja, u okviru regionalne roadshow kampanje građani Srbije imaće priliku da se upoznaju sa aktuelnom ponudom destinacije na manifestaciji Beogradski Manifest, kao i kroz promociju u drugim većim gradovima Srbije.

„Uporedo sa destinacijskim prezentacijama, NTOCG realizuje i studijske posjete sa ovog tržišta, pa će tokom juna našu zemlju posjetiti poznati novinari, glumci i influnseri iz Srbije koji će imati priliku da se upoznaju sa sjevernim regionom i ponudom za aktivan odmor u prirodi“, dodaje se u saopštenju.

