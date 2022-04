Indeksi pali uoči izvještaja o inflaciji u SAD-u

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica oštro pale, jer ulagači nijesu skloni rizičnijim investicijama zbog rasta prinosa na obveznice uoči izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi mogao znatno uticati na smjer tržišta.

Dow Jones je oslabio 1,16 odsto na 34.308 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,69 odsto na 4.412 bodova, a Nasdaq indeks 2,18 odsto na 13.411 bodova, prenosi Hrportfolio.

Najviše su pritom pale cijene dionica u tehnološkom sektoru.

„Posljednjih mjeseci vide se dvije vrste prodaja. Ukoliko rastu prinosi na obveznice, to najviše negativno utiče na tehnološke i druge sektore zasnovane na rastu. Tu je i druga vrsta prodaja, kada podaci ukažu na usporavanje rasta privrede, što loše utiče na energetski i rudarski sektor. U ponedjeljak smo vidjeli obje vrste”, kazao je Peter Tuz, predsjednik u Chase Investment Counselu.

Prinosi na američke desetogodišnje obveznice kreću se blizu najviših nivoa u tri godine, jer se zbog visoke inflacije očekuje agresivno povećanje kamatnih stopa američke centralne banke.

U utorak će biti objavljen izvještaj o inflaciji u SAD-u u martu, a procjenjuje se da su potrošačke cijene skočile 8,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, što bi bila najviša stopa inflacije od 1981. godine.

„Sva je pažnja usmjerena na brojke o inflaciji, koja će vjerovatno biti najviša u 40 godina, što bi moglo navesti Fed na veće i učestalije povećanje kamata”, rekao je Tuz.

U martu je Fed povećao ključne kamatne stope prvi put od 2018. godine, 0,25 procentnih bodova, a već u maju će ih vjerovatno povećati za daljih 0,5 procentnih bodova.

Zapisnik s nedavne sjednice Feda pokazao je da bi mogla zaredati agresivna povećanja kamata na sjednicama idućih mjeseci. Zapisnik je pokazao i da je postignut načelni dogovor da bi bilansi Feda, koji su u borbi s koronakrizom značajno narasli, trebalo da se smanjuju 95 milijardi USD mjesečno.

Sve to pokazuje da je Fed spreman za agresivniji napad na inflaciju nego što se očekivalo, a zaoštravanje monetarne politike moglo bi znatno usporiti rast najveće svjetske ekonomije, pa čak i izazvati recesiju.

Ulagači su u defanzivi i zbog rata u Ukrajini, koja tvrdi da Rusija priprema novu ofenzivu, uprkos mirovnim pregovorima.

Ove sedmice u fokusu ulagača će biti i poslovni rezultati američkih kompanija, jer počinje sezona objave kvartalnih izvještaja.

Analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju porasle oko šest odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Bilo bi to znatno usporavanje rasta zarada, s obzirom da su u prethodnom kvartalu porasle više od 30 odsto na godišnjem nivou.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su u ponedjeljak pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,67 odsto na 7.618 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,64 odsto na 14.192 boda. Pariski CAC ojačao je 0,12 odsto, na 6.555 bodova.

