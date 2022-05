Indeksi oštro pali treći dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica oštro pale, pri čemu je S&P 500 indeks prvi put nakon više od godinu zaronio ispod četiri hiljade bodova.

Ulagači nijesu sigurni koliko će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), još morati da povećava kamate kako bi suzbila inflaciju.

Dow Jones skliznuo je 1,99 odsto na 32.245 bodova, dok je S&P 500 potonuo 3,2 odsto na 3.991 poen, a Nasdaq indeks 4,29 odsto na 11.623 boda.

S&P 500 zaronio je, prvi put od marta prošle godine, ispod vrijednosti od četiri hiljade bodova, pa je sada od početka godine u minusu 16,3 odsto, prenosi Hrportfolio.

Oštar pad cijena dionica treći dan zaredom posljedica je strahovanja ulagača da će Fed morati da bude agresivniji u zaoštravanju monetarne politike nego što se očekivalo, kako bi suzbio inflaciju, koja se kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina.

Fed je prošle sedmice povećao kamatne stope 0,5 procentnih poena, nakon što ih je u martu povisio 0,25 procentnih bodova.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao je prošle sedmice da će se i na narednim sjednicama razmatrati povećanje kamata za 0,5 procentnih poena.

Stoga se na tržištu novca procjenjuje da će do jula ključna kamata Fed-a iznositi između 1,75 i dva odsto, dok sada iznosi od 0,75 do jedan odsto. Do kraja godine mogla bi, pak, iznositi oko tri odsto.

„Ulagači razmatraju početak vraćanja na normalnije monetarno okruženje, a agresivno povećanje kamata otvara mogućnost recesije, posebno sa svim prisutnim komplikacijama – visokom inflacijom, ruskom invazijom na Ukrajinu i poremećajima u lancima nabavke zbog kovida”, rekla je strateginja u firmi Invesco, Kristina Hooper.

Ulagači se plaše da će agresivno zaoštravanje monetarne politike usporiti ionako usporen rast najveće svjetske privrede.

Zabrinjavaju i loši trendovi u Kini, jer su ekonomski pokazatelji sve slabiji, dok su restriktivne mjere protiv širenja koronavisrusa u nekim gradovima, uključujući Šangaj, sve strože jer vlasti ne odustaju od politike nulte tolerancije kovida.

U deset od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su u ponedjeljak pale, a najviše, u prosjeku 8,3 odsto, u energetskom, što je posljedica oštrog pada cijena nafte.

Pod pritiskom su i dionice tehnoloških divova, kojima ne odgovara okruženje s višim kamatnim stopama. Cijena dionice Applea pala je 3,3 odsto, Microsofta 3,7 odsto, a Tesle više od devet odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,32 odsto na 7.216 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,15 odsto na 13.380 poena, a pariski CAC 2,75 odsto na 6.086 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS