Indeksi oštro pali nakon Powellovih komentara

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica oštro pale, nakon što je predsjednik američke centralne banke Jerome Powell najavio agresivno povećanje kamatnih stopa kako bi se suzbila inflacija.

Dow Jones je oslabio 1,05 odsto, na 34.792 boda, dok je S&P 500 skliznuo 1,48 odsto, na 4.393 boda, a Nasdaq indeks 2,07 odsto, na 13.174 boda, prenosi Hrportfolio.

Na samom početku trgovanja ti indeksi su porasli, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima nekoliko kompanija, uključujući Teslu.

Pad indeksa u negativno područje uslijedio je nakon što je Powell kazao da će se na sjednici u maju razmatrati povećanje ključnih kamatnih stopa za 0,5 procentnih bodova.

Kako se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim nivoima u više od 40 godina, prikladno je da se stvari pokrenu nešto brže, kazao je Powell u raspravi o globalnoj ekonomiji na sastanku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Fed je na sjednici u martu povećao kamatne stope prvi put od 2018. godine, 0,25 procentnih bodova, a već u maju će ih vjerovatno povećati dodatnih 0,5 procentnih bodova.

Ipak, nakon posljednjih komentara Powella i drugih čelnika Feda sve je jasnije da će se i kasnije monetarna politika agresivno zaoštravati.

Zbog toga su prinosi na američke državne obveznice dostigli nove najviše nivoe u više godina. To je izazvalo pad cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Alphabet, Amazon i Meta Platforms, jer se ulagači plaše da će okruženje s visokim kamatama negativno uticati na potencijal rasta tih kompanija.

Nakon što je dan prije cijena dionice Netflixa potonula 35 odsto zbog prvog kvartalnog pada broja pretplatnika u više od deset godina, u četvrtak je skliznula dodstnih 3,5 odsto, pa je tržišna vrijednost te kompanije za streaming video sadržaja prvi put od 2018. godine pala ispod 100 milijardi USD.

U svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su u četvrtak pale, a među najvećim gubitnicima našao se tehnološki sektor s prosječnim padom od 1,7 odsto.

Na većini evropskih berzi cijene dionica su u četvrtak porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,02 odsto, na 7.627 bodova, ali je frankfurtski DAX skočio 0,98 odsto, na 14.502 boda, a pariski CAC 1,36 odsto, na 6.715 bodova.

