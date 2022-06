Indeksi nadoknadili gubitke od početka sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi nadoknadili sve gubitke od početka sedmice, zahvaljujući snažnom rastu cijena dionica tehnoloških kompanija, međutim trgovalo se nesigurno zbog visoke inflacije i usporavanja rasta ekonomije.

Dow Jones ojačao je 435 bodova ili 1,33 odsto, na 33.248 bodova, dok je S&P 500 skočio 1,84 odsto, na 4.176 poena, a Nasdaq indeks 2,69 odsto, na 12.316 bodova, prenosi Hina.

Nakon dva dana pada, ti indeksi su snažno porasli, što se najviše zahvaljuje rastu cijena dionica tehnoloških divova s velikom tržišnom kapitalizacijom i znatnim udjelom u S&P 500 i Nasdaq indeksu.

Tako su cijene Tesle, Nvidie i Meta Platformsa porasle više od četiri odsto, dok je dionica Amazona poskupila više od tri, a Applea 1,7 odsto.

Međutim, trgovalo se nesigurno jer je neizvjesno koliko će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) morati zaoštriti monetarnu politiku kako bi suzbila inflaciju.

Potpredsjednica Feda Lael Brainard kazala je da podržava povećanje kamata 0,5 postotnih bodova barem na još par sjednica Feda i da ne vidi razloga da bi se u septembru zastalo s ciklusom povećanja kamata ako inflacioni pritisci na popuste.

Kako se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim nivoima u 40 godina, iznad osam odsto, Fed je od marta povećao kamate 0,75 postotnih bodova, pa se sada kreću u rasponu od 0,75 do jedan odsto.

Do kraja godine ključne kamate mogle bi se kretati u rasponu od 2,5 do 2,75 odsto, procjenjuje se na tržištu.

A to će izazvati usporavanje rasta ekonomije, na što upućuje većina posljednjih makroekonomskih pokazatelja.

Agencija za zapošljavanje ADP objavila je da je u privatnom sektoru u maju broj zaposlenih porastao 128 hiljada, dok su analitičari očekivali oko 300 hiljada.

„Nestabilnost je postala pravilo, a ne izuzetak. Dionice su postale taoci inflacije i dok inflacija ne bude pod kontrolom, nestabilnost će vjerovatno ostati povećana”, kazao je strateg u U.S. Bank Wealth Management, Terry Sandven.

Osim inflacije i povećanja kamata, nesigurnost na tržištu posljedica je rata u Ukrajini, poremećaja u nabavnim lancima i usporavanja rasta najvećih ekonomija u svijetu.

Zbog toga je od početka godine S&P 500 indeks pao oko 13 odsto.

I na evropskim berzama su cijene dionica porasle. Frankfurtski DAX skočio je 1,01 odsto, na 14.485 bodova, a pariski CAC 1,27 odsto, na 6.500 bodova. U Britaniji se u četvrtak i danas ne radi.

