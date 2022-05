Indeksi blago pali nakon nestabilnog trgovanja

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su Dow Jones i S&P 500 indeks blago pali, dok je Nasdaq porastao, nakon velikih oscilacija cijena dionica, jer se ulagači plaše da će inflacija u SAD-u ostati povišena, a Fed agresivno povećati kamatne stope.

Dow Jones je oslabio 0,33 odsto na 31.730 bodova, a S&P 500 0,13 odsto na 3.930 bodova. Nasdaq indeks ojačao je 0,06 odsto na 11.370 bodova, prenosi Hrportfolio.

I u četvrtak su, kao i prethodnih dana, indeksi znatno oscilirali jer se tržište ne uspijeva smiriti, s obzirom da se zbog visoke inflacije očekuje agresivno povećanje ključnih kamata američke centralne banke.

Nakon što je dan prije objavljeno da su u aprilu potrošačke cijene porasle 8,3 odsto na godišnjem nivou, što je i dalje blizu najviših nivoa inflacije u 40 godina, u četvrtak je saopšteno da su proizvođačke cijene u istom mjesecu porasle 11 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iako bi to moglo značiti da je inflacija u mrtu dostigla vrhunac, ulagači se plaše da će ostati povišena duži period.

S&P 500 indeks kreće se oko 18 odsto ispod rekordnog nivoa, dosegnutog početkom januara, dok je Nasdaq indeks već neko vrijeme u području “medvjeda”, više od 20 odsto ispod rekorda.

Kako bi suzbio inflaciju, Fed je povećao kamatne stope 0,5 procentnih bodova, nakon što ih je u martu podigao 0,25 procentnih bodova.

I na idućim sjednicama razmatraće se povećanje kamata za 0,5 procentnih bodova, najavili su zvaničnici Feda.

Stoga se ulagači plaše da će agresivno zaoštravanje monetarne politike usporiti ionako usporen rast najveće svjetske ekonomije.

Osim toga, ulagače zabrinjavaju rat u Ukrajini, poremećaji u nabavnim lancima i “zatvaranja” niza kineskih gradova zbog koronvirusa, što bi moglo dodatno usporiti rast globalne ekonomije.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,56 odsto na 7.233 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,64 odsto na 13.739 bodova, a pariski CAC 1,01 odsto na 6.206 bodova.

