Indeksi blago pali nakon četiri dana rasta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica blago pale, nakon četiri dana rasta, jer su ulagači zabrinuti zbog daljih napada Rusije na Ukrajinu, uprkos napretku u mirovnim pregovorima.

Dow Jones je oslabio 0,19 odsto na 35.228 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,63 odsto na 4.602 poena, a Nasdaq indeks 1,21 odsto na 14.442 boda, prenosi Hrportfolio.

Nakon što su dan ranije indeksi snažno porasli, zahvaljujući vijesti da je u mirovnim pregovorima Rusija obećala da će drastično smanjiti vojne operacije oko Kijeva, a Ukrajina predložila neutralni status, indeksi su u srijedu izgubili dio dobitaka, jer je ruska vojska nastavila da bombarduje periferiju Kijeva, a Ukrajina poručila da se Rusija sprema za novu ofanzivu na istoku zemlje.

Negativno je na tržište uticao i rast cijena nafte, jer se ulagači plaše da će to dodatno ojačati inflaciju, koja se već sada u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina, blizu osam odsto.

Kako bi suzbila inflaciju, nedavno je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), povećala ključne kamatne stope prvi put od 2018. godine, za 0,25 procentnih poena, a već u maju mogla bi ih povećati za dodatnih 0,5 procentnih poena.

Iako se očekuje agresivno povećanje kamata Fed-a, što bi moglo usporiti rast privrede, S&P 500 indeks porastao je u martu više od pet odsto.

No, zbog oštrog pada u prva dva mjeseca ove godine, taj bi indeks u ovom tromjesečju mogao zabilježiti prvi kvartalni pad od prvog tromjesečja 2020. godine, kada je tržišta uzdrmalo izbijanje koronakrize.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su većinom pale.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,55 odsto na 7.579 bodova, frankfurtski DAX je skliznuo 1,45 odsto na 14.606 poena, a pariski CAC 0,74 odsto na 6.741 bod.

