Građani najbolje upoznati sa brojem policije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani u Crnoj Gori najbolje su upoznati sa brojem policije, a u znatno manjoj mjeri sa onim za pomoć na moru i jedinstvenim evropskim za pozive u hitnim slučajevima.

Istraživanje koje je sprovedeno za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je pokazalo da je u Crnoj Gori skoro 79 odsto građana upoznato sa brojem policije 122, 66 odsto sa brojem službe zaštite i spašavanja ili vatrogasaca 123, a 63 odsto sa brojem hitne medicinske pomoći 124.

„U znatno manjoj mjeri građani su upoznati sa brojem 112 – jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima i brojem 129 – pomoć na moru“, saopšteno je iz EKIP-a.

EKIP, u cilju povećanja upoznatosti građana sa važnim telefonskim brojevima, posebno sa jedinstvenim evropskim brojem za pozive u hitnim slučajevima, štampa i distribuira edukativne brošure sa važnim telefonskim brojevima i periodično daje saopštenja za javnost.

Važni telefonski brojevi su objavljeni i u nekim štampanim medijima, a nalaze se i na internet stranici EKIP-a www.ekip.me.

„Važni telefonski brojevi služe za upućivanje poziva za pomoć u slučaju požara, poplava, elementarnih nepogoda, nesreća u saobraćaju, zdravstvenih problema, prijetnji, napada, nesreća na moru i planini, odnosno uopšte u slučajevima ugroženosti ljudskih života, zdravlja ili imovine“, dodaje se u saopštenju.

Pozivi prema ovim brojevima su besplatni.

Iz EKIP-a su napomenuli da jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima 112, treba pozvati u slučaju kada je ugrožen ljudski život, zdravlje ili imovina, odnosno kada je potrebna pomoć u slučaju požara, poplava, elementarnih nepogoda, saobraćajne nesreće i pomoć policije ili gorske službe spašavanja.

„Pozivom ka ovom broju, u slučaju da je potrebna pomoć više službi, dobija se na vremenu i efikasnosti. Umjesto da se pozivaju brojevi više službi poziva se samo broj 112, kada služba OKC 112 vrši dalju kordinaciju rada službi za pomoć, na osnovu prijavljenog problema“, navodi se u saopštenju.

Sa operaterima OKC 112 komunikacija se može ostvariti na više jezika.

Na broj 112 može se uputiti i SMS poruka sa pozivom za pomoć.

Takođe, novija motorna vozila imaju mogućnost da, prilikom saobraćajne nezgode, upute poziv za pomoć – pošalju poruku (e-call) prema broju 112.

OKC 112, na osnovu upućenog poziva/poruke za pomoć, ima mogućnost lociranja osobe kojoj je potrebna pomoć.

Broj 112 koristi za pozive za pomoć u svim državama Evropske unije (EU), kao i u još nekim državama Evrope.

„Kako se u slučaju nezgode ponekad teško sjetiti broja određene službe za pomoć, važno je pozvati broj bilo koje službe za pomoć, najbolje 112. Od službe sa kojom je ostvaren kontakt će se dobiti dalja uputstva za postupanje i uspostavljanje kontakta sa nadležnom službom“, rekli su iz EKIP-a.

Predstavnici regulatoera su saopštili da su kvalitetne elektronske komunikacione usluge vrlo važne za život i rad i potrebno je obezbijediti njihovo nesmetano korišćenje.

Smetnju u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga korisnici mogu prijaviti pozivanjem nekog od brojeva iz opsega 127ab.

„Telefonski brojevi na koje se može prijaviti smetnja u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga u mreži pojedinog operatora su 12711 za Crnogorski Telekom, 12769 za One, 12768 za M:tel, 12755 za Telemach, 12712 za Radio-difuzni centar i 12777 za Orion Telekom”, precizirali su iz EKIP-a.

Pozivi ka ovim brojevima, sa bilo kog fiksnog ili mobilnog telefona, su besplatni.

„Korisnici smetnje mogu prijaviti i na brojeve kontakt centara operatora, međutim, brojevi call centara se koriste i za druge namjene, stoga se preko njih smetnje teže prijavljuju. Pozivi prema call centru pojedinog operatora su besplatni samo za pozive iz mreže operatora call centra“, zaključuje se u saopštenju.

