Formiraće komisiju za pregovore o kupovini embraera 195

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija formiraće komisiju koja će nastaviti pregovore sa brazilskom BNDS bankom o kupovini embraera 195, registarskih oznaka 40-AOC, saopšteno je Pobjedi iz resora kojim rukovodi ministar Mladen Bojanić.

Prema informacijama tog lista, učešće u komisiji odbila je stečajna uprava Montenegro Airlinesa (MA).

Taj avion koristio je MA kroz finansijski lizing sa BNDS-om i sa njim je obavio posljednji let prije prizemljenja flote 26. decembra 2020. godine. On je od tada parkiran na podgoričkom aerodromu, a nije prešao u vlasništvo MA jer nijesu isplaćene posljednje četiri rate. Za njegovo vraćanje u plovidbeno stanje potrebno je 13 miliona EUR.

Na pitanje Pobjede ko su članovi komisije i kada će početi pregovore sa Brazilcima, iz Ministarstva su odgovorili da komisija još nije formirana, ali da će je činiti predstavnici tog resora, Ministarstva finansija, To Montenegra, te stečajne uprave MA, ako stečajni upravnik Saša Zejak imenuje predstavnika.

“Kako bi Vlada Crne Gore donijela najbolju odluku koja se odnosi na dalje planove u vezi vazduhoplova 40-AOC, MKI planira da formira komisiju koja će nastaviti pregovore sa BNDS-om. Nadamo se da ćemo uskoro početi sa pregovorima u cilju rješavanja ovog problema i dostavljanja informacija Vladi na dalje odlučivanje”, rekli su iz Ministarstva, dodajući da je to sve što mogu da kažu u ovom trenutku.

Pobjeda saznaje da je Zejak odbio poziv Ministarstva da stečajna uprava učestvuje u pregovorima jer popularni čarli nije dio njihove stečajne mase, ali i jer su pred nadležnim državnim organima pokrenuti postupci vezani za taj vazduhoplov.

Pregovore sa BNDS-om prošle godine je vodio To Montenegro, koji je namjeravao da otkupi taj avion. Oni su prošlog juna dobili odobrenje Vlade da kupe čarlija za 5,3 miliona USD, ali su krajem godine odustali od kupovine nakon što su shvatili da je za vraćanje aviona u plovidbeno stanje potrebno dodatnih osam miliona.

Iz Ministarstva je nakon toga saopšteno da je država odlučila da kupi avion jer im je to isplativije nego da ga vrate Brazilcima jer je u njegovu otplatu već uloženo 38 miliona, a morala bi se platiti i garancija od 12 miliona.

Zejak je ranije obavijestio Bojanića da je čarli u lošem stanju, te da bivši nacionalni avio-prevoznik odbija da snosi odgovornost za to, jer je To Montenegro ranije izuzeo njegovu dokumentaciju i neovlašćeno mu pristupa.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je u septembru prošle godine predmet po krivičnoj prijavi koju je protiv više NN osoba podnijela stečajna uprava MA, zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa, otuđenjem djelova sa aviona 4O-AOC. Oni su tužilaštvu dostavili snimke kamera hangara MA na aerodromu, na kojim se, kako tvrde, vide lica koja pristupaju 4O-AOC, kontejnerima To Montenegra i avionu državne avio-kompanije 4O-AOB.

Iz To Montenegra su negirali da njihovi radnici pristupaju avionima koji nijesu u njihovom vlasništvu, navodeći da snimci stečajne uprave MA ništa ne dokazuju već da se radi o opstrukciji.

