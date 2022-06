Evropski put od kojeg građani imaju korist

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Generalni direktorat za susjedstvo i politiku proširenja Evropske komisije (EK) ostaje, kako je saopšteno, ključni sagovornik i saveznik crnogorske Vlade u prevazilaženju prepreka na pristupnom putu Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

Na sastanku ministra finansija, Aleksandra Damjanovića i šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu EK, Majkla Milera konstatovano je da nova Vlada ima kratak rok za poboljšanje oblasti koje su obuhvaćene godišnjim izvještajem EK, budući da je izvještajni period do kraja juna.

Miler je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naglasio spremnost da u okviru svojih nadležnosti doprinese bržem priključenju Crne Gore klubu evropskih zemalja, ističući da će Direktorat biti i tehnička podrška u okviru ključnih reformi.

On je kazao da očekuje da će Crna Gora efikasnije i dosljednije koristiti ekonomske potencijale i pristupne fondove nego do sada.

Damjanović je rekao da će Crna Gora dosljedno i odgovorno poštovati smjernice, prevashodno radi ostvarenja konkretnog napretka čije će krajnje efekte osjetiti građani Crne Gore.

Naznačena je važnost izrade Programa reforme upravljanja javnim finansijama (PMF) za period od ove do 2026. godine, čija je finalizacija u toku.

Analizirani su i efekti seta zakona, poznatijeg kao Evropa sad, sa osvrtom na impulse koje ostavlja na zdravstveni sistem i lokalne samouprave, kao i zaostajanje penzija u odnosu na iznos minimalne zarade.

Razgovarano je o definisanju zakonskog okvira koji se tiče regulisanja oblasti blokčejna i kriptovaluta, a Ministarstvo finansija zagovara da bude usaglašen sa evropskom regulativom.

Sastanku je prisustvovala i šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS