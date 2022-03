Evropa sad smanjila prihode opština do 75 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi opština u februaru, po osnovu januarskih zarada isplaćenih po programu Evropa sad, pokazuju smanjenje naplate poreza i prireza na zarade, saopštio je generalni sekretar Zajednice opština, Refik Bojadžić.

On je za Pobjedu ocijenio da Evropa sad ima izrazito negativan uticaj na prihode opština, a podaci koje je ustupio tom listu pokazuju da su manjak zabilježile sve opštine.

Prihodi Andrijevice su po osnovu poreza na zarade bili 51 odsto manji nego u februaru prošle godine, Mojkovca 41, Petnjice i Ulcinja po 37, Herceg Novog 35, Bijelog Polja 32, a Plužina 19 odsto.

Po osnovu prireza porezu na zarade manji prihod je ostvaren u Petnjici za 75 odsto, Andrijevici 74, Tuzima 62, Mojkovcu 59, Šavniku 57, Rožajama 56, Bijelom Polju, Plavu, Ulcinju i Cetinju 50, Žabljaku 43, Danilovgradu 42 i Plužinama 41 odsto.

Smanjeni su i prihodi opština po osnovu dotacija iz Egalizacionog fonda i to u Tuzima 36 odsto, Žabljaku i Plužinama 25, Mojkovcu 23, Andrijevici i Pljevljima 22, a Plavu 15 odsto.

“Podaci za februar nijesu pravi pokazatelj, jer će prihodi po ovom osnovu u martu, aprilu i dalje tek pokazati objektivnu sliku o stepenu negativnog uticaja Evrope sad i izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica”, kazao je Bojadžić.

On je objasnio da su im opštine dostavile i podatke o prihodima za januar, koji ne mogu biti reprezentativni, jer su rezultat isplata decembarskih zarada obračunatih i isplaćenih po ranijim propisima.

“Takođe, izmjene propisa i utvrđivanje zakonske obaveze za predaju poreskih prijava za zaostale poreske obaveze do 15. februara, te utvrđivanje većih poreskih stopa za pojedine kategorije dohotka uslovili su da je značajan broj poreskih obveznika u ovom periodu izmirio zaostale obaveze, što čini podatak o ostvarenim prihodima po osnovu poreza na zarade u januaru nemjerodavnim u ovom kontekstu. Sve ovo je uticalo na povećanje prihoda u tom mjesecu, a dijelom i u februaru”, rekao je Bojadžić.

Na smanjenje prihoda opština presudno je uticala izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica kojom je uveden neoporezivi dio bruto zarade do 700 EUR. Bojadžić je podsjetio da Ministarstvo finansija nije uradilo analizu uticaja novih propisa na opštine, niti ih je konsultovalo prilikom pripreme programa Evropa sad. Budžetom za ovu godinu opredijeljeno je 15 miliona EUR u budžetskoj rezervi za dodatno finansiranje opština.

“Treba imati u vidu da su skoro sve opštine donijele budžete u decembru i planirale prihode po tada važećim propisima, te shodno tome utvrdile i programe rada i investicionih aktivnosti za ovu godinu. Radi kontinuiteta u ostvarivanju planiranih prihoda i realizacije planova rada, a povodom interesovanja opština o načinu nadoknade iz sredstava tekuće budžetske rezerve, Zajednica opština se 4. marta obratila ministru finansija Milojku Spajiću sa zahtjevom da nas obavijesti o proceduri korišćenja tih sredstava, kako bismo obavijestili opštine”, naveo je Bojadžić, dodajući da očekuju skori odgovor Ministarstva.

Bojadžić je rekao da je nadoknada izgubljenih prihoda opštinama povremenim uplatama iz sredstava tekuće budžetske rezerve nesistemsko, iznuđeno i privremeno rješenje na kojem ne treba i ne mogu da zasnivaju poslovanje.

“Stav je Zajednice opština da se pitanje nadoknade izgubljenih prihoda mora riješiti na sistemski način zakonom. Obratili smo se Skupštini sa zahtjevom da se donese izmjene zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim bi opštinama obezbijedili nadoknada izgubljenih prihoda, a što je bio dio dogovora sa Ministarstvom finansija”, kazao je Bojadžić.

Njihov zahtjev, kako je dodao, podržao je dio poslanika i podnio prijedlog izmjena zakona.

“Očekujemo da će se predlog zakona naći na dnevnom redu sjednice Skupštine nakon što se stekne objektivna slika o stepenu negativnog uticaja programa Evropa sad na prihode opština. Nadamo se da ćemo jasnu sliku o tome imati u naredna dva mjeseca”, zaključio je Bojadžić.

