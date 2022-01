EPCG organizuje nagradnu igru za domaćinstva

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) za sva domaćinstva, članove Zlatnog tima, organizuje nagradnu igru pod nazivom Zlatni tim: dobra energija, koja će trajati do kraja mjeseca.

„Pravo učešća u nagradnoj igri imaju domaćinstva čije stanje duga 31. januara bude nula EUR, čime postaju članovi Zlatnog tima. Pored automatskog učešća u nagradnoj igri, u narednih šest mjeseci ostvarivaće i popust na ukupnom računu od 12,5 odsto“, objasnili su iz EPCG.

Za nagradni fond od 100 SMART HOME sistema, u saradnji sa M:tel-om, konkurišu sva domaćinstva koja se do 31. januara, a počevši od 1. novembra prošle godine, prijave za projekat Solari 3000+.

Iz EPCG su podsjetili je rok prijave za projekat Solari 3000+ i 500+ produžen do 28. februara.

Nagradni fond od 200 umanjenja od 50 EUR na računima za električnu energiju namijenjen je za bazu u kojoj će se naći svi članovi Zlatnog tima, dok će se 100 umanjenja od 100 EUR izvlačiti iz baze u kojoj se nalaze članovi Zlatnog tima koji su ujedno i korisnici servisa elektronski račun.

„EPCG je, u saradnji sa M:tel-om, obezbijedila i 100 Smart Home sistema, koji će se izvlačiti iz baze u kojoj će se naći sva domaćinstva koja su se od 1. novembra do 31. januara prijavila za projekat Solari 3000+“, navodi se u saopštenju.

U Smart Home paketu M:tel-a nalazi se pet uređaja – pametne utičnica, pametna sijalica, pametni relej, senzor za temperaturu i vlažnost vazduha i senzor vrata i prozora, koji korisnicima omogućavaju da putem mobilnog telefona ili računara u zakazano vrijeme uključe/isključe rasvjetu, dobiju informacije o temperaturi i vlažnosti vazduha u prostorijama, kao i notifikaciju kada se detektuje otvaranja prozora i vrata u okviru kuće.

Javno izvlačenje dobitnika biće organizovano u prostorijama EPCG u Nikšiću 22. februara u 11 sati.

Sistem izvlačenja dobitnika organizovan je metodom slučajnog izbora pretplatnog broja korisnika elektronskim putem.

Sve informacije o nagradnoj igri i projektu Solari 3000+ i 500+ mogu se dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, na sajtu www.epcg.com gdje su istaknuta i pravila nagradne igre, kao i na profilima EPCG na društvenim medijima.

