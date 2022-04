ECB produžila trajanje EUREP linije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni savjet Evropske centralne banke (ECB) donio je odluku da Centralnoj banci (CBCG) produži rok za korišćenje EUREP linije do 15. januara naredne godine, pod istim, prvobitno dogovorenim, uslovima.

Iz CBCG su saopštili da je EUREP instrument ECB-a uspostavljen u junu 2020. godine.

“Taj instrument omogućava Crnoj Gori da u slučaju potrebe, u najkraćem roku obezbijedi sredstva za podršku sistemskoj likvidnosti u iznosu do 250 miliona EUR”, objasnili su iz CBCG.

Iz crnogorske vrhovne monetarne institucije su kazali da produženje roka dogovoreno sa ECB predstavlja dodatnu, predostrožnu mjeru sigurnosti, za slučaj eventualnih potreba za likvidnošću u eurima, u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema zemlje i potvrđuje blisku saradnju i podršku monetarne institucije Evropske unije (EU) i nacionalnih banaka zemalja koje nijesu dio eurosistema.

