Đurović: Turisti iz Srbije dobrodošli u Crnu Goru

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Turisti iz Srbije dobrodošli su i ove sezone u Crnu Goru, poručio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On se danas sastao sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Srbije, Tatjanom Matić, sa kojom je razgovarao o mogućnostima unaprijeđenja saradnje u oblasti ekonomije i turizma.

„Cilj ove posete je da pošaljemo poruku da naši odnosi treba da se podignu na viši nivo. Pored toga što želimo da osvajamo nova tržišta i da njegujemo postojeća. Ne smijemo zaboraviti da je region ključan u broju turista. Zbog toga sam danas ovdje, cijeneći broj turista iz Srbije koji posjećuju Crnu Goru svake godine, i nadam se da se vraćaju sa lijepim utiscima. Poručujem svim građanima i građankama Srbije da su dobrodošli i ove sezone u Crnu Goru”, poručio je Đurović.

Matić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, kazala da je crnogorsko tržište prioritetno emitivno turističko tržište za Srbiju i da su se turisti iz Crne Gore u prva tri mjeseca ove godine našli na šestom mjestu prema broju dolazaka u Srbiju.

Đurović i Matić su izrazili uvjerenje da će se uz zajednički rad u okviru novoformirane radne grupe za promociju u oblasti turizma Srbije i Crne Gore, postići značajni rezultati u obje države.

Tokom sastanka razgovarano je i snabdijevanju osnovnim životnim namirnicama i Inicijativi Otvoreni Balkan.

Đurović kazao je da Vlada želi da obezbijedi građanima sigurnost u snabdijevanju osnovnim životnim namirnicama i izrazio uvjerenje da će u narednom periodu crnogorski uvoznici i trgovački lanci znati koje su to količine osnovnih životnih namirnica na koje mogu da računaju.

Govoreći o Inicijativi Otvoreni Balkan, Đurović je podsjetio je da će premijer Dritan Abazović prisustvovati Samitu u Ohridu.

“To je jedna velika šansa da se on lično uvjeri koji su to benefiti koje sa sobom donosi Otvoreni Balkan i procijeni da li Crne Gora treba da bude dio toga projekta ili ne. U svakom slučaju, vrijeme je pred nama i vjerujem da je to jedan u nizu oblika saradnje koji će podići odnose naše dvije zemlje na viši nivo”, zaključio je Đurović.

