Đukanović: Nijesam uradio ništa nezakonito

Podgorica, Kranj, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović saopštio je da nije uradio ništa nezakonito kada je osnovao firmu van granica Crne Gore 2012. godine i pozvao tužilaštvo da ispita cijeli slučaj.

“Na tu temu ne bih imao ništa novo da kažem, u odnosu na ono što sam kazao timu istraživačkih novinara, koji se bavio tom temom, i ono što je bilo saopštenje mog Kabineta nakon što je ta, još jedna u nizu afera, lansirana”, rekao je Đukanović u Sloveniji, gdje se održava Samit Evropska unija – Zapadni Balkan, prenosi portal RTCG.

On je, odgovarajući na navode međunarodnih istraživača o slučaju Pandora papiri, kazao da je po njegovom uvjerenju riječ o još jednoj konstrukciji i iskonstruisanoj aferi, koja treba da posluži za domaće političke potrebe i koja će sigurno, veoma brzo, voditi urušavanju restlova autoriteta njenih autora i koja će voditi njihovoj potpunoj kompromitaciji.

Đukanović je kazao da svoje zakonito postupanje ne vezuje za državne funkcije.

“Ponašam se kao čovjek koji već nosi teret okolnosti da sam godinama obavljao odgovorne državne funkcije i da moram štititi ne samo svoj ugled, već i autoritet funkcija koje sam obavljao i koje obavljam, kao ugled države na čijem se čelu nalazim”, rekao je Đukanović.

On je naveo da sporna registrovana firma nije otvorila ni bankovni račun.

“Samim tim nije mogla ništa uraditi i vrlo brzo nakon formiranja je ugašena. Jako je važno da svi razumijemo da i kada se nalazimo na funkciji i kada nijesmo, da sve što radimo, radimo zakonito i u skladu sa strogim standardima morala koji afirmišemo i kojeg se moramo pridržavati”, saopštio je Đukanović.

On je rekao da ni on, ni njegov sin nikada nijesu i sigurno neće ništa uraditi na štetu države Crne Gore, za razliku od onih koji pokušavaju lansirati aferu i koji ga pokušavaju, bez argumenta, zakovati za stub srama.

Đukanović je dodao i da je svoj odnos prema državi pokazao u dugim godinama borbe za nju i izgradnje institucija.

Nevladina organizacija (NVO) Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) je u nedjelju objavila da su Milo i njegov sin Blažo Đukanović 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara, a sin predsjednika Crne Gore je iskoristio tu strukturu da formira i dvije skrivene kompanije sa ćerkama firmama u Londonu i Crnoj Gori.

Do tih podataka došao je Istraživački centar MANS-a kroz globalnu istragu o of šor poslovima pod nazivom Pandora papiri koju je vodio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) sa partnerima iz 117 zemalja.

Do sada najveća baza procurjelih podataka sadrži skoro 12 miliona dokumenata iz 14 of šor agencija. Jedna od njih je ALCOGAL, vodeća advokatska kancelarija u Panami sa predstavništvima na svim poznatijim offshore destinacijama, uključujući Britanska djevičanska ostrva, preko kojih su, kako navode iz MANS-a, vođeni poslovi porodice Đukanović.

