Drakić: Projekti iz plave ekonomije značajni za Crnu Goru

Budva, (MINA-BUSINESS) – Projekti iz plave ekonomije značajni su za Crnu Goru, uzimajući u obzir opredijeljenost države da svoju budućnost veže za članstvo u Evropskoj uniji (EU), saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

„Prenos znanja, razmjena iskustava i zajednički rad na aktima kojima donosiocima odluka želimo ukazati na značaj potencijala plave ekonomije, umnogome koriste praćenju i dostizanju evropskih standarda“, rekla je Drakić na otvaranju konferencije o plavoj ekonomiji, koja je danas počela u hotelu Splendid u Budvi.

Konferenciju na temu Inovacije za održivo korišćenje morskih i pomorskih resursa u našim morima PKCG organizuje u okviru plave nedjelje.

Drakić je, kako je saopšteno iz PKCG, kazala da je cilj trodnevne konferencije da zajedno sa partnerima sa projekata BLUEfasma, BLUEAIR i ShipmenTT PLUS daju doprinos boljem razumijevanju plave ekonomije, prepoznavanju potencijala rasta korišćenjem plavih resursa, te snažnijem povezivanju akademskog i biznis sektora kako bi kroz inovacije obezbijedili taj rast.

„Trodnevni rad ćemo, uvjerena sam, zaključiti i kvalitetnim idejama za buduće projekte koje ćemo prijavljivati na pozive koji će uskoro biti otvoreni u okviru perspektive 2021–2027“, navela je Drakić.

Prema njenim riječima, potreba da se uravnoteže ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja u odnosu na mora i okeane, ključna je komponenta plave ekonomije.

„Istovremeno, morski i pomorski resursi su ograničeni, a zdravlje naših mora i okeana drastično je narušeno zbog ljudskih aktivnosti – od štete uzrokovane emisijom ugljen-dioksida do zagađenja različitim materijama, hemikalijama i plastikom, neodrživog ribolova, degradaciju i uništavanje staništa i širenje invazivnih vrsta“, dodala je Drakić.

Ona je saopštila da je pandemija koronavirusa pokazala da su raniji privredni modeli postali neodrživi, pa je to učinilo da se donese niz zajedničkih globalnih političkih odluka u svrhu očuvanja životne sredine, privrednog rasta i društvenog blagostanja.

Drakić je kazala da se fokusiranjem na plavu ekonomiju omogućava zaštita nematerijalnih morskih i pomorskih resursa, kojim obiluju sve zemlje u jadransko-jonskom i mediteranskom području, a koji su usko povezani sa tradicijom i životom ljudi u obalnoj i priobalnoj oblasti.

„Stoga je potrebno uzeti u obzir jasne činjenice koje su od posebne važnosti za dalju razradu ovog koncepta“, poručila je Drakić.

Ona je napomenula da se za koncept plave ekonomije nerijetko kaže da je koncept 21. vijeka.

„Oni koji se kroz ekonomsku teoriju bave ovim konceptom ukazuju da se plava ekonomija javlja kroz tri privredna oblika. Prvi je suočavanje sa svjetskom krizom, drugi oblik je ekonomija sa karakteristikama inovacija i razvoja, a treći oblik je razvoj morske privrede. Da bi se plava ekonomija integrisala u postojeće discipline, potrebna su mnogobrojna interdisciplinarna i multidisciplinarna povezivanja, čemu, pored ostalog, služe i naši projekti“, saopštila je Drakić.

Ona je dodala da je plava ekonomija niskougljenična, efikasna i čista i da se zasniva na dijeljenju, cirkularnosti, saradnji, solidarnosti, otpornosti, mogućnosti i međuzavisnosti.

Prema riječima Drakić, da bi se plava ekonomija razvila u pravom smjeru, ona mora biti podržana pouzdanom i raznolikom bazom znanja i obrazovanjem, koji bi uz opredijeljene resurse pomogli da se inspiriše i podrže inovacije u ovoj oblasti.

Ona tvrdi da današnja konferencija pokazuje da Crna Gora ima institucija i organizacija spremnih da mijenjaju sve ono što usporava plavi rast i razvoj.

„Ipak, plavi rast nije samo u direktnoj zavisnosti od nacionalnih politika, već zavisi od svijesti ljudi, društva, zajednice i koliko smo svi kao pojedinci spremni da se posvetimo temama koje se na prvi pogled čine da nijesu dovoljno visoko na listi prioriteta, te da mijenjamo određene navike i prihvatimo održiv način poslovanja i življenja“, smatra Drakić.

Iz PKCG su naveli da se događaj realizuje kroz tri EU projekta u kojima Komora učestvuje kao partner – BLUEfasma, BLUEAIR i SHIPMENTT Plus.

Konferencija ima za cilj da obezbijedi transfer, integraciju i kapitalizaciju rezultata postignutih u projektima koji se trenutno sprovode širom Mediterana, koristeci ih za nadogradnju buducih aktivnosti i obezbjeđivanje njihove dugoročne održivosti u transnacionalnom kontekstu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS