Dolar pao prema korpi valuta nakon šest sedmica rasta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je pao prema korpi valuta nakon šest sedmica uzastopnog rasta, pri čemu se kurs eura prema zelenoj novčanici odmakao od najnižih vrijednosti u pet godina.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je ove sedmice 1,5 odsto na 102,96 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 1,5 odsto, pa je cijena eura skočila na 1,0570 USD, prenosi Hina.

Kurs dolara pao je i prema japanskoj valuti, drugu sedmicu zaredom, i to 1,1 odsto, na 127,85 jena (JPY).

Prije desetak dana dolarov indeks dostigao je 105,01 bod, najvišu vrijednost od 2002. godine, dok je kurs eura zaronio na 1,0348 USD, najnižu vrijednost od početka 2017. godine.

Razlozi tome su očekivanja u vezi povećanja kamata američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed). Kako bi suzbio inflaciju, koja se kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina, iznad osam odsto, Fed je od marta povećao ključne kamate za 0,75 procentnih poena, u rasponu od 0,75 do jedan odsto.

Kako se očekuje povećanje kamata i u narednim mjesecima, na tržištu novca procjenjuje se da će do jula ključna kamata Feda iznositi između 1,75 i dva odsto, a do kraja godine oko tri odsto.

Slabosti dolara doprinio je i oštar pad cijena dionica na Wall Streetu, sedmu sedmicu zaredom, zbog čega su ulagači potražili utočište za kapital u valutama koje se smatraju sigurnije u nesigurna vremena.

Zbog toga su prema dolaru znatno ojačali japanski jen i švajcarski franak.

Euro je, takođe, ojačao prema dolaru, pa se njegov kurs odmakao od najnižih vrijednosti u pet godina.

Euro je mjesecima bio pod pritiskom zbog ruske invazije na Ukrajinu, ali i zaostajanja Evropske centralne banke (ECB) po pitanju zaoštravanja monetarne politike.

Međutim, zbog rekordno visoke inflacije u eurozoni, iz ECB-a u posljednje vrijeme poručuju kako bi početkom trećeg kvartala mogli završiti svoj program stimulativnog otkupa državnih obveznica, a u julu i povećati kamatne stope.

