DF: Izbor novog direktora To Montenegra staviti ad acta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izbor novog direktora nacionalne avio-kompanije To Montenegro treba obustaviti i odložiti do daljnjeg, smatraju u Demokratskom frontu (DF).

Iz tog političkog saveza su naveli da ostavka doskorašnjeg izvršnog direktora nove nacionalne avio kompanije ne ukazuje da se stvari odvijaju u dobrom pravcu i da se kompanija napravljena sa nula EUR ne snalazi kako je najavljivano.

“U posljednjih desetak godina od dva nacionalna vazdušna avioprevozioca građani i država su imali štetu koja doseže do nevjerovatnih 300 miliona EUR, i vjerovatno će biti kvantifikovana kao najveći gubitak koji Crna Gora pamti”, kaže se u saopštenju.

Iz DF-a su dodali da je istovremeno, od 2013. godine pa do danas, slika o stvarnom poslovanju nacionalnih prevozilaca zamagljena i za građane prava misterija, a stvarno stanje u kompanijama naslućuje se tek kad se shvati da se nanovo moraju finansirati od poreskih obveznika.

“Prilike, kada je avio kompanija tema, odavno su trebale biti predmet kojim se trebaju pozabaviti nadležni organi, prvenstveno istražni”, navodi se u saopštenju.

Oni su naveli da umjesto toga, već deset godina državni organi nijesu prišli ni na kilometar upravnoj zgradi Montenegro Airlines-a, a nijesu vješti po tom pitanju ni kada su gubici i investicije To Montengra u pitanju.

“Ulaganja u avio kompaniju, i onu staru i ovu novo-propalu, dostigla su nivo koji je uporediv sa ulaganjima u otvaranje nekoliko novih fabrika koje bi upošljavale više desetina hiljada zaposlenih”, kazali su iz DF-a.

Iz DF-a su dodali da su ljudi koji su odlučivali o stihijskim finansijskim inekcijama, kako bi spasili svoje propale vazduhoplovne projekte, očigledno “oboljeli od sindroma neodgovornosti, u smisli da za svoje postupke nikada neće snositi odgovornost”.

“Stoga smatramo, da dok se detaljno ne preispita poslovanje obje kompanije, i dok se ne ustanovi da li je Crnoj Gori potrban još jedan gubitaš, izbor izvršnog direktora kompanije kao i najavljene intervjue resorno ministarstvo po hitnom postupku treba da obustavi i odloži do daljnjeg”, zaključili su iz DF-a.

