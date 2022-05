Danski novinar u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Danski novinar, Soren Schultz Jorgensen, boravi u Crnoj Gori u sklopu samostalne trosedmične biciklističke ture u zemljama Zapadnog Balkana, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Jorgensen u Crnoj Gori boravi uz podršku NTO-a i lokalnih turističkih organizacija Kotora, Cetinja i Plava, nakon čega će objaviti članke o biciklističkoj turi u Crnoj Gori, Albaniji i Bosni i Hercegovini u prestižnim danskim medijima.

“Za mene je Crna Gora posebno fascinantna, jer ne samo da imate neke od najljepših pejzaža u Evropi koji ostavljaju bez daha, već i veoma snažnu istoriju i identitet – sve u jednoj maloj državi”, rekao je Jorgensen.

On je tokom boravka u Perastu, nakon obilaska Starog grada Kotora i upoznavanja sa gastro ponudom, imao priliku da obavi intervju sa predstavnicom Turističke organizacije Kotora, Draganom Samardžić i turističkim vodičem Dolores Bonić Fabian.

„Perast je zaista magično mjesto i predivno iskustvo koje ću pamtiti. Istorijska atmosfera i čista ljepota čine ovo mjesto nevjerovatnim. Poredeći sa Kopenhagenom, gdje takođe dolazi veliki broj brodova za krstarenje, nadam se da ćete uspjeti da sačuvate i zaštitite čistotu i posebnost dragulja Bokokotorskog zaliva”, kazao je Jorgensen.

Put je nastavio ka Cetinju gdje se susreo sa kovačem i prodavcem autentičnih suvenira Bogdanom Marcanovićem i strastvenim biciklistom Jovanom Gardaševićem, koji su ga upoznali sa značajnim dijelom istorije i dali preporuke u vezi biciklističkih ruta u Crnoj Gori.

„Cetinje je mjesto svjetske klase. Sva crnogorska istorija i duša spakovana je u ovaj mali, opušteni grad. Ovo malo mjesto me je oduševilo. Uživao sam u vožnji predivnim ulicama“, dodao je Jorgensen.

Po povratku sa puta pisaće tri članka o čitavom putovanju – ljudima, predjelima koje je istraživao i kulturama zemalja Zapadnog Balkana, za dvije najveće danske novine i medijske kompanije, kao i biciklistički časopis.

„Članci o ovom putovanju, zajedno sa fotografijama, biće objavljeni u novinama Politiken i odjeljku za putovanja u 13 regionalnih dnevnih novina pod vlasništvom medijske kompanije Jysk Fynske Medie, kao i magazina Cyklister pod vlasništvom Udruženja biciklista Danske, za koje se procjenjuje da imaju oko milion čitalaca”, rekli su iz NTO-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS