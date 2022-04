Đaci beranske stručne škole sticali praktična znanja na Aerodromu Tivat

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore su, u cilju pospješivanja praktičnog znanja koje se na nivou teorije stiče u stručnim školama, otvorili svoja vrata na aerodromu u Tivtu đacima sabraćajnog i tehničkog smjera srednje škole “Vukadin Vukadinović” iz Berana.

Iz Aerodroma su rekli da su praktičnu edukaciju u svim zonama aerodroma đaci sticali u društvu direktora aerodroma Vladimira Praščevića i njegovih kolega.

“Da bi Crna Gora samostalno stvarala svoj kadar, nužno je uvezivanje državnih kompanija sa obrazovnim sistemom. Mi moramo biti otvoreni za saradnju. Ova djeca su naše buduće kolege. Što im ranije pružimo šansu za dodanu edukaciju i obuke, to će ranije savladati kompletan proces rada”, saopšteno je iz kompanije.

Kompletna posjeta sprovedena je poštujući sve bezbjednosne procedure.

