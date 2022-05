Ćulafić: Spajić i Milatović ugrozili standard građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši ministri finansija i ekonomskog razvoja, Milojko Spajić i Jakov Milatović, ugrozili su standard građana i doveli ih na rub egzistencije, saopštio je član Glavnog odbora i odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada, Stefan Ćulafić.

“Bivši ministarski duo Spajić i Milatović do te mjere je urnisao ekonomiju Crne Gore da sada građanin sa prosječnom platom nije u stanju da opredijeli sredstva za hranu i druge proizvode iz potrošačke korpe po podacima koje je naveo Monstat”, naveo je Ćulafić u saopštenju.

On je rekao da su najnoviji podaci Monstata, prema kojima je cijena potrošačke korpe za prošli mjesec iznosila je 732,5 EUR, dok neto prosječna plata u Crnoj Gori iznosi 706 EUR, šokantna potvrda onoga sa čim se građani Crne Gore susrijeću svakodnevno u posljednjim mjesecima.

“Kao posljedica hazarderskih kockarskih poteza bivših ministara, nastao je vrtoglavi skok svih cijena osnovnih životnih namirnica, a ekonomija naše države doživjela je posrnuće. Ovim se nažalost obistinilo ono na šta smo konstantno ukazivali, a to je da je nerealno planiranje rashoda ugrozilo javne finansije i standard građana”, poručio je Ćulafić.

On je naveo da Spajić i Milatović nikako da shvate da upravljanje državom nije samo jedna stavka u CV-ju, nakon koje će naći bolje plaćen posao, već odgovorno bavljenje životima svih građana Crne Gore.

“Nakon što su nas u prvim danima mandata, tajno, ali organizovano, zadužili milijardu EUR, što je gotovo četvrtina onoga što su se sve prethodne Vlade zadužile za razvojne projekte koji su realizovani u Crnoj Gori, ovi prodavci magle su odlučili da novac iz zaduženja utroše na tekuću potrošnju i nerealni projekat koji razara crnogorsko ekonomsko tkivo”, saopštio je Ćulafić.

Takvom, kako je rekao, politički motivisanom odlukom članova bivše vlade, vođenom lošim namjerama, Crna Gora je sistematski ruinirana, a sve sa perfidnim ciljem da više ne bude ekonomski funkcionalna, održiva i sposobna da živi od sopstvene ekonomije.

“Ako motivi ovakvih odluka nijesu politički, onda se radi o ogromnom amaterizmu i neumijeću. Na svu sreću, ovaj apostolski mandat je trajao samo godinu i po, ali biće potrebno dosta napora da se saniraju njegove devastirajuće posljedice”, zaključio je Ćulafić.

