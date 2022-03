Crna Gora uspješna u korišćenju EU fondova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora konkretnim rezultatima u procesu korištenja pretpristupnih fondova pokazuje da je njeno mjesto u Evropskoj uniji, ocijenili su glavna pregovaračica Zorka Kordić i šef Jedinice u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i proširenje Evropske komisije (EK), Holger Shredder.

„U narednom periodu je važno intenzivirati strukturne reforme kako bi se na najbolji način iskoristile mogućnosti finansijske podrške EU za njihovo sprovođenje”, konstatovano je na sastanku Kordić i Shreddera.

Sagovornici su, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, izrazili zadovoljstvo zbog usvajanja IPA programa za prošlu godinu, ukupne vrijednosti oko 32,4 miliona EUR, kao i najavljenu podršku za Crnu Goru kroz program IPA 2022, koja će biti opredijeljena kroz nacionalne i regionalne programe EU.

Shredder je naglasio važnost nedavnog usvajanja nekoliko programa u okviru Višekorisničkog IPA programa u iznosu od 3,6 milijardi EUR, uključujući i 3,2 milijarde EUR za Zapadnobalkanski investicioni okvir, što ujedno predstavlja i početak implementacije Ekonomskog i investicionog plana za region.

On je istakao važnost strateškog pristupa, kako bi se raspoloživa sredstva iskoristila na najbolji mogući način.

Kordić, koja je i nacionalna IPA koordinatorka, saopštila je da kontinuiran rad u okviru Poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, predstavlja preduslov za kreiranje adekvatnog zakonodavnog i institucionalnog okvira neophodnog za upravljanje strukturnim fondovima EU nakon članstva, koji omogućava značajnu finansijsku korist za Crnu Goru u postpristupnom periodu.

Ona je navela da će Kancelarija za evropske integracije nastaviti da bude konstruktivan partner EK i ostalim crnogorskim institucijama uključenim u proces pregovora u okviru poglavlja 22.

Kordić je rekla i da je uvjerena da će, uz stručnu i tehničku podršku evropskih partnera, Crna Gora uspješno raditi na dostizanju standarda neophodnih za efikasnu implementaciju jedne od najvažnijih evropskih politika.

Sastanak je održan u okviru redovne Programske misije EK, koja se održava u Podgorici.

