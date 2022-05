Crna Gora prepoznata destinacija održivog i zdravstvenog turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je prepoznata destinacija održivog i zdravstvenog turizma, sa diverzifikovanom i autentičnom turističkom ponudom baziranom na inovativnim poslovnim modelima i uslugama, saopštio je direktor Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja, Dejan Pavličić.

„Usmjeravanjem nauke, inovacijama i istraživanjima unapređujemo prepoznate strateške prioritete, među kojima je i održivi zdravstveni turizam”, kazao je Pavličić.

On je na međunarodnoj konferenciji Održivi zdravstveni turizam, koju je u u Instititu „Simo Milošević“ organizovao Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja (CEBIMER), kazao da resorno ministarstvo radi na razvijanju oblasti biomedicine i to naročito kroz donošenje i primjenu zakonske i podzakonske regulative i praćenje evropskih standarda.

Pavličić je dodao da Ministarstvo zdravlja podržava sve inovativne procese, a naročito one koji uključuju primjenu dostignuća biomedicine, a koji doprinose sveopštem poboljšanju i unapređenju sistema zdravstvene zaštite građana, prenosi agencija CGNews.

CEBIMER je nastao integracijom naučno istraživačkih i kliničkih laboratorija u Crnoj Gori, kao i kroz njihovo partnerstvo sa renomiranim stranim institucijama i ekspertima.

Direktor Instituta, Savo Marić, kazao je da je otežavajuća okolnost bila ta što je CEBIMER počeo da radi 2020. godine, kada je sve zadesila korona kriza, što je umogome usporilo programe i razvoj tog centra.

„Program je zasnovan na Strategiji pametne specijalizacije koji će se baviti medicinskim turizmom i životnom sredinom. Radiće se na procjeni ljekovitog blata (peloida), kao i sa ljekovitim biljkama, ali i na implementaciji novih metoda liječenja“, kazao je Marić.

Potpredsjednik Opštine Herceg Novi, Mirko Mustur, saopštio je da Institut predstavlja instituciju od posebnog značaja za grad, ali i državu.

“Jasno je da su opstanak i unapređenje rada Instituta od izuzetne važnosti za dobrobit grada, ali i hiljada ljudi iz cijelog svijeta koji koriste usluge ove banje. Jedna od pretpostavki za dalji razvoj su istraživačko-inovativni programi, poput ovoga”, rekao je Mustur.

Direktor Instituta za javno zdravlje, Igor Galić, smatra da je značaj ove konferencije ne samo sa aspekta turizma, već i cjelokupnog zdravstvenog sistema.

“U međusobnoj komunikaciji i razmjeni iskustava između stručnih ljudi iz obje oblasti možemo doći do vrlo značajnih podataka koji se kasnije mogu iskoristiti. Nakon dvije godine pandemije, ovakva vrsta konferencija je osvježavajuća i daje neku novu energiju za rad na bazi iskustava iz prethodnog perioda”, poručio je Galić.

