Crna Gora prepoznala značaj razvoja zasnovanog na znanju i inovacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je prepoznala značaj razvoja zasnovanog na znanju i inovacijama, te posebnost uloge start up zajednice, saopštila je vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Marijeta Barjaktarović Lanzardi.

Ona je u kontekstu realizacije aktuelnog predakceleracijskog start up programa, BoostMeUp, na kojem je Ministarstvo jedan od partnera, kazala da je Crna Gora takođe reformisala kako institucionalni, tako i programski okvir za inovacije, i omogućila poseban set podsticaja za obavljanje inovacione djelatnosti.

Kako je saopšteno iz BoostMeUp-a, Crna Gora se u oblasti politike inovacija opredijelila za koncept pametne specijalizacije (S3), čime je ona postala ključni element ekonomske politike.

„U tom kontekstu BoostMeUp program predstavlja prvi stepen podrške razvoju inovativne ideje, na koji se nadovezuju drugi instrumenti. Predakceleracijski program ima za cilj da osnaži start up zajednicu, stimuliše generisanje inovativnih ideja i time dugoročno utiče na razvoj ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama“, navodi se u saopštenju.

Barjaktarović Lanzardi je navela da su, u tom smislu, rezultati programa u prethodne dvije godine opravdali njihova očekivanja.

„Tome u prilog ide činjenica da su neki od njih već postali spremni za nastavak finansiranja, dobitnici su brojnih takmičenja za start up-ove i privukli su pažnju investitora“, kazala je Barjaktarović Lanzardi.

BoostMeUp program treba da ukaže na to da li je neka ideja inovativna ili ne i osnaži neformalne i formalne start up timove u smislu jačanja kapaciteta za razvoj ideje i približavanje tržištu.

„Na tom putu, kao neki od najvećih izazova, prema ocjenama Ministarstva, ističu se nedostatak vještina poput preduzetničkih, vještina prezentacije i pregovaračkih, zatim nedostatak iskustva u razvoju start up-a, nedovoljno jaki kontakti sa ekspertima“, navodi se u saopštenju.

Jedna od ključnih karika za prevazilaženje tih izazova je saradnja države i privatnog sektora, koja se između ostalog ogleda i u kreiranju seta podsticajnih mjera.

„Podsticajne mjere za inovacije su jedna od konkretnih inicijativa kojom se stimuliše razvoj start up-ova u Crnoj Gori i to putem poreskih olakšica, za njih posebno značajnih u domenu oslobađanja od poreza na dohodak fizičkih lica i prireza na porez, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje“, smatra Barjaktarović Lanzardi.

Prema njenim riječima, to je direktan podsticaj jačanju start up timova i zapošljavanju.

„Takođe, porez na dobit pravnih lica, koji može ostvariti investitor koji ulaže u start up, svojevrstan je podsticaj za njihov dalji razvoj“, dodala je Barjaktarović Lanzardi.

Dosadašnji napori na kreiranju adekvatnog institucionalnog okvira rezultirali su odlukom Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju kojom se zvanično i uspostavila nova arhitektura sistema inovacija i pametne specijalizacije u decembru prošle godine, čime je Crna Gora postala prva zemlja Zapadnog Balkana koja je uskladila nacionalni okvir sa preporukama EU.

Predakceleracijski program BoostMeUp predstavlja nacionalnu platformu u okviru kojeg se najbolji crnogorski start up-ovi razvijaju i lansiraju na tržište.

U toku je glavni programski segment – razvoj ideja kroz mentorske sesije i module koje deset odabranih timova savladavaju radeći sa eminentnim regionalnim i međunarodnim ekspertima.

Vodeći partner na programu je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, a partneri su Naučno-tehnološki park Crne Gore, IT kompanija Amplitudo i Crnogorski Telekom. Program sufinansira Ministarstvo ekonomskog razvoja.

