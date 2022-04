Crna Gora ostvarila napredak u oblasti finansijskog nadzora

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Crna Gora je tokom prethodnog perioda ostvarila napredak u oblasti finansijskog nadzora, što je notirano u Izvještaju o Crnoj Gori za prošlu godinu, saopštio je šef Radne grupe za poglavlje 32 – Finansijski nadzor, Mladen Vlahović.

Vlahović, koji je generalni direktor Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, istakao je potrebu da se nastavi realizacija definisanih aktivnosti iz strateških dokumenata, kako bi se u planiranim rokovima ispunila mjerila za to poglavlje.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da je na danas održanoj sjednici radne grupe za poglavlje 32 razmotren Akcioni plan za adresiranje ključnih preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za prošlu godinu.

„Posebno je naglašen značaj donošenja propisa u vezi sa ovim poglavljem, sa akcentom na izmjene i dopune Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, propisima u vezi sa razvojem budžetske inspekcije i propisima u oblastima eksterne revizije, zaštite finansijskih interesa EU i zaštite eura od falsifikovanja“, navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, članovi radne grupe su dogovorili pripremu Mape puta za uspješnu realizaciju preostalih obaveza, što će voditi privremenom zatvaranju poglavlja.

