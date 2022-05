Crna Gora ima ogroman potencijal za privlačenje uspješnih kompanija i investitora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima ogroman potencijal za privlačenje respektabilnih evropskih kompanija i investitora koji mogu iskoristiti njene kapacitete za širenje biznisa, saopštio je ambasador Luksemburga Philippe Donckel.

Iz Privedne komore (PKCG) je saopšteno da su tu privrednu asocijaciju posjetili Donckel i predstavnici renomirane luksemburške kompanije Artec3D, koji su se sastali sa potpredsjednikom Komore Pavlom D. Radovanovićem.

“U fokusu sastanka bilo je unapređivanje ekonomske saradnje dvije zemlje, sa akcentom na investicione potencijale i mogućnost partnerstva na konkretnim poslovnim projektima”, navodi se u saopštenju.

Direktor kompanije Artec 3D, Artyom Yukhin, kazao je da su proširili svoje poslovanje na Crnu Goru i otvorili novu evropsku kancelariju u Baru, koja trenutno zapošljava 50 ljudi.

Kancelarija će služiti kao centar za istraživanje i razvoj, a do kraja godine planira zaposlenje još 100 radnika.

Kompanija Artec 3D osnovana je 2007. godine i globalni je lider na polju ručnih i prenosnih 3D skenera. Ona stoji na čelu razvoja inovativne, nagrađivane 3D tehnologije, čije glavne klijente čine najpoznatije svjetske kompanije iz više od 60 zemalja.

Predstavnici ove kompanije istakli su da žele da iz Luksemburga na Crnu Goru prenesu svoj uspješan model poslovanja.

Oni su kazali da Crna Gora, kao ekonomija koja se brzo razvija, predstavlja pravi izbor sa svojom izuzetnom prirodom, multikulturalnim i multietničkim okruženjem, te dobrom lokacijom za privlačenje visokokvalifikovanih talenata.

Poslovanjem u Crnoj Gori žele da daju doprinos njenoj privredi, sa planiranim investicijama od četiri miliona EUR za ovu godinu.

“Ovim će se omogućiti zapošljavanje novih IT stručnjaka iz naše države i svijeta, doprinijeti lokalnoj infastrukturi i kreiranju novog privrednog ambijenta, čije je cilj stvaranje inovativnog ekosistema, kako bi se privukle internacionalne kompanije da investiraju u Crnu Goru”, smatraju u PKCG.

Artec 3D plannira da organizuje brojne međunarodne sastanke i konferencije, ljetnje škole, takmičenja, te poslovne inkubatore i programe podrške, pri čemu će joj biti potrebna i institucionalna podrška.

Radovanović je kazao da ovo predstavlja sjajnu priliku za Crnu Goru, a da je PKCG, kao krovna poslovna institucija, prava adresa kako bi se identifikovale sve mogućnosti za saradnju.

On je naveo da Komora takođe predstavlja sponu između donosioca odluka i biznis zajednice, u cilju stvaranja preduslova za kreiranja adekvatne ekonomske politike, koja će garantovati predvidivost poslovanja i sigurnost za domaće i strane investitore.

Sagovornici su se saglasili da je potrebno intenzivnije raditi na razvoju ekonomske saradnje dvije države, te da ima mnogo prostora za još uspješnije djelovanje.

Najavljena je i organizacija poslovnog foruma privrednika dvije države, koji će biti održan krajem godine u Luksemburgu.

