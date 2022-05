Cimbaljević: Tražimo model da pomognemo poljoprivrednicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede traži najbolji model da se pomogne poljoprivrednicima, a da evropski put države u poglavlju 11 Poljoprivreda i ruralni razboj ne bude ugrožen, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Miroslav Cimbaljević iz Ministarstva poljoprivrede kazao je u Bojana jutra na TV Vijesti da je poljoprivredni sektor jako pogođen kovid krizom i globalnom krizom izazvanim ratom u Ukrajini.

“Iz prethodne godine su naši proizvođači izašli ranjivi. Bila je velika suša, imali smo male prinose. Ovogodišnji Agrobudžet koji je 70 procenata veći od prošlog je uticao na to da mjere agrarne politike koje su kreirane za ovu godinu budu na značajno većem nivou”, naveo je Cimbaljević.

Kako je rekao, Ministarstvo je vodilo računa da napravi korekcije premija za mlijeko, premija za grlo, prenosi portal Vijesti.

“Nije pitanje da li hoćemo nego da li nam preporuke EU dozvoljavaju da idemo u tom pravcu, da li možemo. Tražimo najbolji model da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima a da se naš evropski put u poglavlju 11 Poljoprivreda i ruralni razboj ne bude ugrožen”, poručio je Cimbaljević.

On je rekao da moraju Evropsku komisiju da upoznaju sa stanjem, te da svu moraju imati na umu da Ministarstvo radi sve što je u nadležnosti i moći.

