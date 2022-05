Cijene zakupa na primorju veće i do tri puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naseljavanje bogatih Ukrajinaca, ali i velikog broja Rusa, u protekla tri mjeseca, uticalo je na cijenu zakupa stanova na primorju, koja se povećala čak i tri puta, pa tako za godinu zakupci zarade i do deset hiljada EUR.

Zaposleni u agencijama za nekretnine kazali su Pobjedi da stanova za izdavanje skoro da i nema, pa stanari, koji već godinama stanuju, dobijaju otkaze, jer ne mogu da plaćaju tako skup zakup.

Turistički radnici, međutim, kažu da nema bojazni za turiste i da cijena apartmana neće biti povećana, jer je to druga vrsta smještaja koja ne odgovara izbjeglim porodicama.

Porasle su i cijene nekretnina, ali zaposleni u agencijama nijesu mogli da kažu da li je to posljedica poskupljenja građevinskog materijala ili inflacije. Kupuju ih najviše državljani Srbije, Crne Gore, a ima i zainteresovanih Njemaca i Rusa, koji su već duže ovdje, jer su oni koji sada dolaze onemogućeni da prebace novac.

Državljani Rusije dolaze u Crnu Goru, uglavnom na primorje, bježeći od političke situacije u svojoj državi, koja im ne ide naruku zbog poslovanja. Oni masovno iznajmljuju stanove i kuće.

Najveći pritisak je na Budvu, jer vide mnogo mogućnosti koje nudi u smislu investiranja u nekretnine, mada interes postoji i za druge primorske gradove.

Siromašni Ukrajinci idu u Njemačku, jer tamo od države, prema saznanjima lista, automatski dobijaju boravak na godinu uz mogućnost produžetka na tri, zdravstveno osiguranje, radnu dozvolu, socijalnu pomoć, smještaj u centrima za izbjeglice, hotelima, sportskim salama ili privatnim domaćinstvima.

Vlasnik agencija Kamin nekretnine iz Budve, Dušan Ranković, koji se već 22 godine bavi tim poslom, kaže da ne pamti ovakvu situaciju i uopšte ne može da predvidi šta će se desiti.

On smatra da je cijela situacija sa cijenama “napumpana”, kao i da bi one morale da se stabilizuju do kraja godine.

“Ukrajinci plaćaju basnoslovne sume za stanarinu, tako da se došlo u situaciju da nema stanova ni za izdavanje, a ni za prodaju. Najgore je što su stanodavci počeli da daju otkaze stanarima, koji već godinama stanuju kod njih, koji su plaćali 300 do 400 EUR mjesečno da bi od Ukrajinaca uzimali preko 600 ili 700 EUR”, rekao je Ranković.

On je dodao da ima i onih koji se plaše da im izdaju stanove, da im ne bi napravili neki problem.

Direktorica agencije Iva nekretnina iz Podgorice, Mira Radović, kazala je da zakup stanova u glavnom gradu nije tako porastao kao na primorju, mada mnogi zakupci naglašavaju da je najamnina za strance veća nego za domaće, što im otežava poslovanje.

“U Podgorici stranci manje kupuju stanove, više zakupljuju, posebno Ukrajinci. Vlasnici stanova nam kažu cijena za naše ljude je toliko, a za strance je toliko, ali mi tako ne možemo da nudimo”, objasnila je Radović.

Ekonomski analitičar Vasilije Kostić, sa hercegnovskog Fakulteta za menadžment, tvrdi da ekstremni događaji, kao što su ratni, koji izazivaju nevoljne migracije stanovništva, u većoj ili manjoj mjeri, ali sasvim sigurno, trenutno utiču na rast cijena kupoprodaje ili zakupa nekretnina u zemlji prihvata.

“Tome smo bili svjedoci tokom ratnih događanja na teritoriji susjedne Bosne kada je talas izbjeglica u Crnoj Gori znatno i u kratkom roku podigao cijene nekretnina koje se potom nijesu vratile na pređašnji nivo. Dilema nije da li će ova uvezena tražnja izazvati rast cijena, preciznije – uticati na rast cijena, primarno zakupa, a sekundarno i rast kupoprodajne cijene nekretnina, već da li će taj impuls biti dovoljno snažan da trajno podigne cijene na čitavom tržištu ili će se u dužem roku cijene vratiti na pređašnji nivo”, rekao je Kostić.

Prema njegovim riječima to zavisi od mnoštva faktora od kojih je ključan trajanje ratnog sukoba u Ukrajini, ali i od empirijski potvrđene pravilnosti da su cijene u kretanju nadolje rigidne.

“Imajući jedno i drugo u vidu vjerujem da će taj cjenovni uticaj biti, prije svega, ograničenog – lokalnog karaktera, najviše na primorju – gdje je ta tražnja naročito izražena, ali ne treba zanemariti posredni uticaj i na čitavo tržište, ako impuls tražnje ostane prisutan u nesmanjenom intenzitetu”, naveo je Kostić, dodajući da je teško reći da li će ovaj rast uticati na cijene smještaja u turističkim apartmanima.

On je saopštio da vjeruje da neće biti značajnijeg uticaja na cijene smještaja u apartmanima, jer su izdavaoci svjesni da se radi o specifičnoj vrsti klijentele, koja nije turistička, a i o ograničenoj tražnji, makar u ovom momentu.

“I jedno i drugo su faktori koji govore u prilog zaključku da ne bi trebalo očekivati značajniji uticaj na smještaj u apartmanima. Međutim, sve zavisi od toga kako će se kretati situacija u vezi sa ratom, jer će to presudno uticati na odluke migranata, odnosno izbjeglih u pogledu njihovog daljeg života”, rekao je Kostić.

Direktorica turističke agencije Aurora travel, Sonja Zogović, tvrdi da dolazak ukrajinskih državljana neće uticati na turistički sektor.

“Cijene su, ipak, posljedica raznih faktora, o čemu bi najbolje govorili ekonomisti. Dovoljno je da se osvrnemo na dešavanja u ostalim zemljama, pa da shvatimo da ne možemo ni mi biti izuzeti iz svijeta. Ujedno, crnogorsko primorje je, evo već dugi niz godina, svjetski poznata turistička destinacija, i cijene su u skladu sa tim, i takvim imidžom, uspostavljene. Ovo se naročito odnosi na ljetnju sezonu, pa zakupnina smještaja u turističkim mjestima, logično, nije jednaka u toku cijele godine. Tokom ljeta dostiže maksimum, ali već od oktobra se može naći jeftiniji zakup”, navela je Zogović.

