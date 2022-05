Cijene nafte porasle drugu sedmicu zaredom

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima cijene nafte su porasle i prošle sedmice, druge zaredom, nakon što je Evropska komisija predložila postupnu obustavu uvoza ruske nafte, a veći rast cijena onemogućuje slabljenje potražnje zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 4,9 odsto, na 112,39 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 4,85 odsto, na 109,77 USD.

Rast cijena podstakao je prošle sedmice predlog Evropske komisije o postupnoj obustavi uvoza ruske nafte i derivata u EU u narednih šest mjeseci i zabrani transporta i osiguranja za transport ruske nafte, prenosi Hina.

EU trenutno prilagođava plan kako bi ishodila privolu zemalja koje mu nijesu sklone.

Ignorišući pozive zapadnih zemalja da povećaju proizvodnju, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici, uključujući Rusiju, ostali su pri svom planu koji predviđa tek skromno povećanje proizvodnje u junu, 432 hiljade barela dnevno.

Analitičari procjenjuju da će stvarno povećanje biti daleko manje, s obzirom na ograničene kapacitete.

“Nema šanse da neke članice ispune tu kvotu, kada uzmemo u obzir izazove u proizvodnji u Nigeriji i drugim afričkim članicama”, rekao je Jeffrey Halley iz OANDA-e.

Ulagači, ipak, očekuju veću američku potražnju ove jeseni, nakon što je Vašington objavio da planira da kupi 60 miliona barela sirove nafte za strateške rezerve.

Međutim, značajniji rast cijena zakočila je zabrinutost za potražnju zbog znakova slabljenja globalne ekonomije.

Kineska ekonomija slabi zbog strogih ograničenja u

nekoliko gradova, koja bi trebalo da zaustavi novi talas covida 19.

Američka ekonomija je u prvom tromjesečju pala 0,4 odsto u odnosu na prethodni kvartal, što je prvi pad ekonomije od kratke, ali duboke recesije u jeku koronakrize prije gotovo dvije godine.

A kako je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) prošle sedmice agresivno povećala kamatne stope 0,5 postotnih bodova i najavila dalja povećanja kamata kako bi suzbila previsoku inflaciju, očekuje se i dalje usporavanje rasta najvećeg svjetskog potrošača nafte.

Zbog rata u Ukrajini, među ostalim, očekuje se i usporavanje oporavka ekonomije eurozone.

Britanska centralna banka upozorila je u četvrtak da Britaniji prijeti recesija i inflacija viša od deset odsto, podigavši uprkos tome ključne kamatne stope 0,25 postotnih bodova, na jedan odsto, najviši nivo od 2009. godine.

Uz to, vrijednost dolara prema korpi najvažnijih svjetskih valuta dostigla je najviše nivoe u 20 godina. A to čini naftu skupljom za zemlje s drugim valutama, pa izaziva slabljenje potražnje.

Nakon što su u prošloj godini porasle više od 50 odsto, zahvaljujući oporavku svjetske ekonomije od koronakrize, od početka ove godine cijene su nafte skočile oko 45 odsto.

