Cijene nafte pale prema 105 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima prema 105 USD, balansirajući između zabrinutosti za snabdijevanje zbog najavljenih sankcija EU-a na rusku naftu i strahovanja da će lockdown u Kini i moguća recesija naškoditi potražnji.

Na londonskom tržištu cijena barela pala je 69 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 105,25 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 45 centi nižoj cijeni, od 102,64 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je preplavila zabrinutost za potražnju zbog lockdowna u Kini, vodećem uvozniku nafte u svijetu. Kineski izvoz snažno je usporio u aprilu zbog proširenih i postroženih mjera suzbijanja koronavirusa.

Trgovce muči i podizanje ključnih kamatnih stopa kojim centralne banke pokušavaju da obuzdaju inflaciju.

“Kombinacija zatvaranja u Kini zbog koronavirusa i podizanja kamatnih stopa u cijelom svijetu u borbi protiv inflacije dovela je investitore u dionice u nepovoljan položaj, ojačala dolar i značajno podstakla strahovanja od usporavanja ekonomije”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Dolar se drži blizu najvišeg nivoa u 20 godina, što naftu poskupljuje za kupce s drugim valutama i koči potražnju.

Finansijska tržišta strahuju i da bi se neke evropske ekonomije mogle naći u nevoljama ako se uvoz ruske nafte dodatno smanji ili ako Rusija na sankcije Zapada zbog njene invazije na Ukrajinu uzvrati obustavom isporuka gasa.

Njemački zvaničnici iza zatvorenih vrata razmatraju mjere osiguranja snabdijevanja gasom u slučaju obustave isporuka iz Rusije, tvrde izvori.

Prekid snabdijevanja izazvao bi duboku recesiju i rezultirao bi gubitkom pola miliona radnih mjesta, rekao je u intervjuu u utorak ugledni ekonomist.

Članice EU istovremeno pregovaraju o predlogu Evropske komisije da se postepeno obustavi uvoz ruske nafte. Pregovori su se odužili, ali francuski ministar evropskih poslova Clement Beaune rekao je da bi dogovor o sankcijama mogao biti postignut ove sedmice.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je telefonom s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kako bi se predlog finalizovao.

Mađarska je najglasnija kritičarka planiranog embarga.

Tržišta će pomno pratiti i podatke o američkim zalihama radi procjene potražnje. Analitičari procjenjuju da će izvještaji Američkog instituta za naftu (API) i vlade pokazati njihov pad u prošloj sedmici.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak pojeftinio 1,89 USD na 112,48 USD.

