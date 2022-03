Cijene nafte ispod 106 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak ispod 106 USD pod uticajem znakova pomaka u pregovorima Rusije i Ukrajine koji bi mogli ublažiti probleme u snabdjevanju ruskom naftom i slabije kineske potražnje u uslovima postroženih mjera suzbijanja covida 19.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila niža 6,51 USD u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 105,97 USD. U ponedjeljak je zaključila trgovinu u minusu 8,17 USD.

Na američkom tržištu se barelom trgovalo po 6,41 USD nižoj cijeni, od 99,55 USD. U ponedjeljak je zaključio trgovinu u minusu 7,94 USD, prenosi Hina.

Trgovce su zabrinule stroge mjere suzbijanja covida 19 u Šangaju, koje su pogodile potražnju za gorivom u Kini, najvećem svjetskom uvozniku.

Na Šangaj otpada oko četiri odsto kineske potrošnje nafte, objasnili su analitičari ANZ Researcha.

Ograničenja su u toj mjeri smanjila potrošnju transportnih goriva u Kini da neke nezavisne rafinerije pokušavaju preprodati naftu koja bi im trebalo biti isporučena u naredna dva mjeseca, rekli su trgovci i analitičari.

U jutarnjoj trgovini cijene su porasle dva USD jer je kazahstansko snabdjevanje još znatno smanjena.

Kazahstan bi na mjesec mogao izgubiti najmanje petinu naftne proizvodnje zbog oštećenih pristaništa koja se koriste za izvoz nafte Kaspijskog konzorcija za gasovode (CDC), saopštilo je ministarstvo energetike.

Tokom dana pažnja se preusmjerila na sastanak ukrajinskih i ruskih pregovarača u Turskoj, prvi licem u lice u gotovo tri sedmice. Glavni ruski pregovarač rekao je da su razgovori bili „konstruktivni”.

Ukrajina je predložila da u zamjenu za sigurnosne garancije usvoji status neutralne zemlje, što bi značilo da neće pristupati vojnim savezima niti biti domaćin vojnim bazama, rekli su ukrajinski pregovarači.

„Cijene nafte ponovo su pod pritiskom zbog očekivanja koja prate mirovne pregovore Ukrajine i Rusije, što bi moglo dovesti do ublažavanja sankcija”, rekao je direktor istraživanja u Nissan Securitiesu, Hiroyuki Kikukawa.

Sankcije uvedene Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu poremetile su snabdjevanje naftom, što je podstaklo snažan rast cijena, podsjeća Reuters.

Analitičari će u takvim uslovima pažljivo pratiti ovosedmični sastanak Organizacije zemalja-proizvođača nafte (OPEC) i njenih saveznika koji bi trebalo da razmotre proizvodnu politiku u maju.

Očekuje se da će OPEC+ potvrditi tek skromno povećanje proizvodnje, uprkos rastu cijena zbog ukrajinske krize i pozivima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i drugih potrošača da na tržište izbacuju puno više barela.

Ministri energetike Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ključnih članica OPEC+, rekli su da grupa proizvođača ne bi trebalo da se bavi politikom, otklonivši pritisak da preduzmu mjere protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu koštao 113,39 USD, što znači da je pojeftinio 2,6 USD u odnosu na prethodni radni dan.

