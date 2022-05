CEDIS uložio 34,8 miliona u seosku elektromrežu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je za revitalizaciju značajnog procenta elektromreže na ruralnom području skoro svih crnogorskih opština od 2019. godine izdvojio 34,8 miliona EUR, saopšteno je Vijestima iz te državne kompanije.

”Zahvaljujući ovom ulaganju i stručnom upravljanju projektom, rekonstruisano je 1,23 hiljade kilometara distributivne elektromreže, zamijenjeno blizu 11 hiljada stubova i značajno unaprijeđen kvalitet napajanja za oko 29 hiljada seoskih domaćinstava”, kazali su iz kompanije.

Projekat revitalizacije seoske mreže organizovan je u tri faze, od kojih su dvije izvodile kompanije sa kojima su potpisani ugovori na osnovu realizovanih tendera, dok dio aktivnosti izvode ekipe CEDIS-a.

On podrazumijeva zamjenu svih dotrajalih elemenata mreže na prioritetnim dalekovodima i ugradnju nove, visokokvalitetne opreme.

”Radovi koje je izvodio konzorcijum kojeg čine crnogorske kompanije Mezon, Electro Team i Ramel su završeni, a tokom dvije godine trajanja projekta rekonstruisano je 780 kilometara distributivne elektromreže, zamijenjeno 8,25 hiljada stubova, za šta je ukupno izdvojeno 26 miliona EUR”, poručili su iz CEDIS-a.

Sa druge strane, ekipe CEDIS-a su od početka projekta radile na 30 srednjenaponskih dalekovoda sa kojih se električnom energijom napaja preko 14 hiljada, mahom seoskih domaćinstava.

Rekonstuisano je 450 kilometara elektromreže, zamijenjeno oko 2,8 hiljada stubova, za šta je kompanija izdvojila 8,8 miliona EUR.

Iz kompanije su naveli da bilježe pozitivne efekte na rekonstruisanim dionicama.

Kompanija je u nastavku projekta raspisala tendere za nabavku materijala i izvođača za građevinske radove za osam deset kilovoltnih dalekovoda, a u ovogodišnjem planu je dodatnih 13 srednjenaponskih dalekovoda.

”Intenzivno radimo na stvaranju uslova neophodnih za nastavak projekta, mada aktuelna globalna kriza utiče i na tržište elektromaterijala i opreme, što komplikuje i usporava postupak nabavki i može se negativno odraziti na finansijski aspekat projekta. Bez obzira na okolnosti, neupitna je opredijeljenost da snažno investiciono djelujemo u pravcu izgradnje savremene elektrodistributivne infrastrukture i u najzabačenijim krajevima Crne Gore”, poručili su iz kompanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS