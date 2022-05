Buka, čistoća i spremnost plaža i dalje aktuelni izazovi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) nastaviće da insistira da se zakonska rješenja promijene u smislu omogućavanja kategorije stalnog sezonskog radnika, kazala je predsjednica PKCG Nina Drakić i dodala da su buka, čistoća i spremnost plaža neki od izazova koji su i dalje aktuelni.

U PKCG danas je održana sjednica Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva, na kojoj je bilo riječi o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju privrednici, preduzeća i organizacije iz tih oblasti.

Ona je pozvala turističke privrednike da iznesu stavove i predstave probleme i izazove sa kojima se suočavaju, prenosi Mediabiro.

„Problemi kao što su buka, čistoća, spremnost plaža su neki od izazova koji su i dalje aktuelni“, navela je Drakić.

Ona je kazala da je zapošljavanje sezonske radne snage takođe izazov na koji su pokušali da nađu najadekvatnije rješenje.

„Svjesni smo da imate problema sa radnom snagom, zato smo u prethodnom periodu insistirali, a i dalje ćemo nastaviti da insistiramo da se zakonska rješenja promijene u smislu omogućavanja kategorije stalnog sezonskog radnika“, rekla je Drakić.

Ona je dodala da je dinamika na graničnim prelazima izazov koji moraju rješavati.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović kazao je da su vrata tog Vladinog resora otvorena za sve predloge i sugestije.

„Vi ste snaga države, strateška grana i država od turizma ima najveća očekivanja“, naveo je Đurović.

On je rekao da je imao neformalne kontakte sa ugostiteljima.

„Znam da postoje neke stvari koje su rješive, za neke treba više vremena, a neke su možda nerješive, ali naš cilj je da pokušamo da sklonimo što više biznis barijera i omogućimo da radite bolje, i da imamo još bolje sezone“, istakao je Đurović.

On je naveo da se sezona mora dobro pripremiti i da hrabri to što je predsezona dobra.

„Moramo biti optimisti, smanjiti buku, imati čistije gradove, kupališta, šetališta. Hajde da ostvarujemo te male pobjede, kako bi naši gosti vidjeli da je Crna Gora napravila kvalitetan iskorak“, poručio je Đurović.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Damir Davidović, ocijenio je da je u prethodnom periodu postojala konstruktivna saradnja i da su zajedničkim snagama radili na tome da riješe probleme.

„Ne vidim prepreku da razmotrimo i pokušamo da riješimo sva pitanja koja se javljaju iz sezone u sezonu, koja stalno ostaju otvorena. Radujem se saradnji i otvoreni smo da čujemo vaše predloge i sugestije“, kazao je Davidović.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora Ranko Jovović, koji je istakao da su aktivnosti Odbora usmjerene ka uspješnoj realizaciji i praćenju toka ljetnje sezone, organizovanju sjednica i okruglih stolova sa fokusom na suzbijanje sive ekonomije i nedostatak radne snage na sezonskim poslovima u turizmu.

On je rekao da je usmjerenje Odbora da sjednice održava širom Crne Gore, kako bi u konstruktivnom razgovoru sa nadležnim institucijama, lokalnim samoupravama i turističkim privrednicima došli do najboljih rješenja.

„Kao i promovisali proizvode lokalnih poljopriivrednih proizvođača, u sklopu naše kontinuirane aktivnosti na povezivanju turizma i poljoprivrede“, naveo je Jovović.

