Boka Place dobitnik nagrade na Sarajevo Business Forumu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Porto Montenegro projekat Boka Place dobitnik je prestižne regionalne nagrade Sarajevo Business Bridge Awards 2022, u kategoriji novi biznis godine na ovogodišnjem Sarajevo Business Forumu.

Sarajevo Business Forum (SBF), koji se održao od utorka do danas, dodjeljuje nagrade kompanijama i pojedincima za doprinos razvoju preduzetništva u regionu.

Nagradu je u ime kompanije Adriatic Marinas – Porto Montenegro, preuzeo senior PR menadžer, Danilo Kalezić.

U stručnom žiriju za izbor Sarajevo Business Bridge Awards bili su bivši predsjednik Hrvatske, Stjepan Mesić, nekadašnji premijer Sjeverne Makedonije, Zoran Zaev, vlasnik ASA Prevent grupacije i osnivač Fondacije Hastor, Nijaz Hastor, predsjednica IEDC-Bled School of Management iz Slovenije Danica Purg, kao i predsjednik Evropskog Univerziteta Tirana, Selami Xhepa.

SBF je prestižna priznanja i nagrade dodijelio na svečanoj ceremoniji prvog dana 11. SBF-a u Parlamentu Bosne i Hercegovine (BiH), a koja je održana uz prisustvo svjetskih i regionalnih političkih poslovnih lidera.

Prijave su mogli podnijeti pojedinci ili kompanije iz zemalja Jugoistočne Evrope.

“Kao i prethodnih godina, ove nagrade dodijeljenje su kompanijama i pojedincima koji su svojim radom, inovativnim idejama i zapošljavanjem mladih doprinijeli razvoju predužetništva i investicijske klime u regiji”, navodi se u saopštenju Porto Montenegra.

Ove godine nagrade su dodijeljene u pet kategorija, i to na način da kategorije obuhvate učešće malih i velikih kompanija, start-up kompanija, ali i biznisa koji dugi niz godina posluju u regionu Jugoistočne Evrope.

Pojedinci i kompanije mogli su nominovati projekte u kategorijama: novi biznis godine ili poslovni potez godine, biznis godine ili preduzetnik godine, omladinski poslodavac godine ili nagrada za društveni uticaj, inovator godine ili BH brend ambasador, te investicija godine ili razvojni projekat godine.

Koordinatorka programa nagrada Sarajevo Business Foruma 2022, Alma Šljivo, rekla je da na taj način SBF daje podršku kompanijama i pojedincima, naročito kompanijama koje zapošljavaju mlade, iskazuju jaku društvenu odgovornost i u današnje vrijeme pokazuju rast i stabilnost u poslovanju.

Sarajevo Biznis Forum 11. put okupio je najznačajnije poslovne i političke lidere iz regiona i svijeta s ciljem prezentiranja poslovnih prilika i mogućnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona. Tema ovogodišnjeg Sarajevo Busines Foruma bila je Nearshoring – perspektiva za region.

