Bogdanović: Inflacija dostigla frapantan nivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evidentno je da povećanje prosječne zarade nije ni približno dovoljno da pokrije rast cijena, pri čemu inflacija dostiže frapantan nivo od čak deset odsto, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Generalni sekretar DPS-a, Aleksandar Bogdanović, kazao je da su cijene, prema podacima Monstata, u februaru bile veće 6,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, a u martu 9,7 odsto više u odnosu na uporedni period.

“To nam ukazuje da pogrešnom ekonomskom politikom Vlade, inflacija u našoj državi dostiže frapantan nivo od čak deset odsto te se na taj način građani dovedeni u ozbiljno iskušenje kako da prežive”, naveo je Bogdanović.

On je ukazao na to da najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imaju rast cijena u grupama hljeb i žitarice, gorivo i mazivo za motorna vozila, mlijeko, sir i jaja, meso, čvrsta goriva, odjeća, ulja i masti, prevoz putnika drumom, a da se svemu navedenom ne nazire kraj daljeg rasta cijena.

“Uz sve to suočeni smo i sa činjenicom da se neznavenom politikom odlazeće Vlade i blokadom parlamenta, ne mogu donijeti mjere za zaštitu životnog standarda, po ugledu na države iz regiona i EU”, rekao je Bogdanović.

On smatra da sve dok se partijski interes nalazi iznad potreba i života naših građana, Crnoj Gori se ne piše dobro.

“Svi zajedno trpimo ozbiljne posljedice za čije saniranje će biti potrebno vrijeme i to svakako mnogo više od onog za koji je aktuelna vlast satrla sve čega se dotakla”, zaključio je Bogdanović.

