Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi rast indeksa i manji promet obilježili su sedmicu na Montnegroberzi u kojoj je Elektroprivreda (EPCG) objavila ostvarenje neto dobiti u prvom kvartalu od 33,5 miliona EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je blago na 790,67 poena, a MONEX na 10.024,21 bod.

Promet, realizovan kroz osam transakcija, iznosio je 18,68 hiljada EUR i bio je 1,8 puta manji od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su akcije Crnogorskog Telekoma, i to 73,28 odsto.

Akcije EPCG jačale su 11,88 odsto na 3,58 EUR. EPCG je u prvom kvartalu ostvarila neto dobit od 33,5 miliona EUR.

Kako su kazali iz EPCG, kvartalni finansijski izvještaj EPCG za period od 1. januara do 31. marta, potvrđuje kontinuitet postizanja rekordnih rezultata, odnosno najvećih neto profita u istoriji kompanije.

“Konkretno, u naznačenom periodu, EPCG je ostvarila neto dobit u iznosu od 33,51 milion EUR, što je značajno više nego u prvim kvartalima tokom prethodnih deset godina”, navodi se u saopštenju.

Ove sedmice je počela ekološka rekonstrukcija Termoelektrane (TE) Pljevlja, vrijedna 70 miliona EUR, polaganjem kamena temeljca, čime će se obezbijediti produžetak rada termobloka.

Polaganju kamena temeljca su, između ostalih, prisustvovali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin, menadžeri projekta u ime EPCG i konzorcijuma izvođača, Zoran Šljukić i Ji Hongchun, kao i predstavnici Odbora direktora elektroenergetske kompanije, Rajko Radusinović i Jovan Radošević.

„Projekat vrijedan 70 miliona EUR obezbijediće produžetak rada termobloka, što se, u kontekstu globalne energetske krize, kada i mnogo razvijenije države od Crne Gore posežu za reaktivacijom starih postrojenja na ugalj, pokazuje kao odgovorno djelovanje, sasvim na fonu opredijeljenosti ka očuvanju energetske stabilnosti, ali i stvaranju preduslova za bezbjednu izgradnju alternativnih postrojenja“, kazali su iz EPCG.

U EPCG smatraju da energetsku tranziciju nije moguće izvesti preko noći, pa je, do izgradnje adekvatnih zamjenskih kapaciteta, neophodno održavati i osavremenjivati proizvodnju u postojećim proizvodnim objektima, s naročitim osvrtom na TE Pljevlja, kao podružnicu EPCG koja generiše najveću proizvodnju, a time i profit za tu kompaniju.

Akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) rasle su 4,7 odsto na 90 centi.

Ove sedmice je saopšteno da će crnogorska ekonomija, prema najnovijim prognozama Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije (WIIW), ove godine rasti 3,5 odsto.

Iz Instituta su u najnovijem proljećnom izvještaju, u koji je agencija Mina-business imala uvid, prognozirali da će crnogorska ekonomija u narednoj godini ojačati 3,7 odsto, a u 2024. godini 3,3 odsto.

U slučaju negativnog scenarija, WIIW za Crnu Goru predviđa rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 1,8 odsto za ovu godinu, za narednu 2,2 odsto i za 2024. godinu 2,8 odsto.

Pad su zabilježile dionice Crnogorskog Telekoma pet odsto na 1,13 EUR i Poslovno logističkog centra Morača neznatno na 3,01 EUR.

Neto dobit Crnogorskog Telekoma iznosila je u prvom kvartalu ove godine 800 hiljada EUR, što je oko 50 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz kompanije.

Iz te telekomunikacione kompanije su kazali da je prvi kvartal ove godine obilježilo tržišno liderstvo u postpejdu, rast korisnika optike i fiksnih servisa, kao i rast ukupnih prihoda i profitabilnosti.

„Telekom je uz to u istom kvartalu prvi u Crnoj Gori lansirao komercijalnu 5G mrežu, trenutno dostupnu građanima Podgorice i nastavio sa značajnim unapređivanjem kapaciteta i dostupnosti svoje optičke i mobilne mreže širom Crne Gore“, saopšteno je iz kompanije.

Rast prihoda od 2,8 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine uslovljen je boljim rezultatima i u dijelu maloprodajnih i veleprodajnih usluga.

Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), isključujući posebne uticaje i nakon najma, u prvom kvartalu ove godine iznosila je 6,8 miliona EUR.

Državnim obveznicama je trgovano za svega 220 EUR.

Sedmicu je obilježila i informacija da je za novog direktora Uprave prihoda i carina (UPC) Vlada na elektronskoj sjednici izabrala Rada Miloševića, piše Dan.

Tu informaciju podgoričkom listu je potvrdio upravo Milošević. On će biti izabran na mandat od pet godina.

On je zajedno sa vršiteljkom dužnosti pomoćnice direktora UPC, Jelenom Đukić, bio prvorangirani na konkursu Uprave za kadrove, koji je završen 28. marta.

