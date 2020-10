Besplatna platforma za online učenje i savjetovanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je besplatnu platformu za online učenje i savjetovanje za mikro i mala preduzeća kao dodatni vid podrške kompanijama tokom pandemije koronavirusa.

Platforma pod nazivom the Know How Academy aktivna je u 30 zemalja u kojima EBRD posluje.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva ekonomije, program čine interaktivni treninzi, video materijali koji su pripremili sektorski eksperti, studije slučaja, alati za poslovno planiranje, kao i informacije o dostupnim linijama podrške za mikro, mala i srednja preduzeća u zemljama gdje EBRD posluje.

“Program je razvijen kroz ukupno pet nezavisnih modula koji se fokusiraju na pet ključnih stubova poslovanja, a korisnici platforme mogu selektivno birati module koji su im interesantni ili uspješno završiti cijeli program”, navodi se u saopštenju.

Moduli se odnose na kupce i dobavljače, osnove finansijskog upravljanja, finansiranje preduzeća, zaposlene i izazove upravljanja i liderstva.

Materijali dostupni na platformi namijenjeni su vlasnicima biznisa, preduzetnicima, zaposlenima u preduzeću, kao i konsultantima, sa ciljem unapređenja znanja i vještina neophodnih za prevazilaženje izazova nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Svi resursi ponuđeni su na engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i arapskom jeziku.

Iz Ministarstva su kazali da je platforma potpuno besplatna za korišćenje. Takođe, omogućena je brza i jednostavna registracija korisničkog profila, kao i mogućnost pregleda modula i materijala u slobodnom vremenu.

Broj prijava je neograničen, odnosno više zaposlenih iz jednog preduzeća se može prijaviti kao korisnik platforme.

Više informacija o dostupnosti platforme i njenoj instalaciji može se naći na sajtu Ministarstva.

Platforma pod nazivom the Know How Academy aktivna je u 30 zemalja u kojima EBRD posluje.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva ekonomije, program čine interaktivni treninzi, video materijali koji su pripremili sektorski eksperti, studije slučaja, alati za poslovno planiranje, kao i informacije o dostupnim linijama podrške za mikro, mala i srednja preduzeća u zemljama gdje EBRD posluje.

“Program je razvijen kroz ukupno pet nezavisnih modula koji se fokusiraju na pet ključnih stubova poslovanja, a korisnici platforme mogu selektivno birati module koji su im interesantni ili uspješno završiti cijeli program”, navodi se u saopštenju.

Moduli se odnose na kupce i dobavljače, osnove finansijskog upravljanja, finansiranje preduzeća, zaposlene i izazove upravljanja i liderstva.

Materijali dostupni na platformi namijenjeni su vlasnicima biznisa, preduzetnicima, zaposlenima u preduzeću, kao i konsultantima, sa ciljem unapređenja znanja i vještina neophodnih za prevazilaženje izazova nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Svi resursi ponuđeni su na engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i arapskom jeziku.

Iz Ministarstva su kazali da je platforma potpuno besplatna za korišćenje. Takođe, omogućena je brza i jednostavna registracija korisničkog profila, kao i mogućnost pregleda modula i materijala u slobodnom vremenu.

Broj prijava je neograničen, odnosno više zaposlenih iz jednog preduzeća se može prijaviti kao korisnik platforme.

Više informacija o dostupnosti platforme i njenoj instalaciji može se naći na sajtu Ministarstva.