Beranski Rudnik mrkog uglja prekinuo proizvodnju

Berane, (MINA-BUSINESS) – Rudnik mrkog uglja u Beranama prekinuo je proizvodnju, a sudbina kompanije je potpuno neizvjesna, saopštio je izvršni direktor Rade Guberinić i dodao da je stečaj posljednja opcija.

„Vlasnici Metalfera iz Sremske Mitrovice pokušaće u međuvremenu da se dogovore sa državom ili sa zainteresovanim poslovnim partnerima, da bi se izbjegao stečaj. To u ovom trenutku nije baš izgledno, ali valja gajiti nadu da ima šanse da rudnik opstane“, rekao je Guberinić Vijestima.

On je kazao da je Odbor direktora odluku o obustavi proizvodnje donio krajem marta, a da su radnici u aprilu koristili godišnji odmor.

„Sa 30. aprilom prekinut je radni odnos za preko 60 radnika. Radi preciznosti, pet radnika je bilo na određeno i njima nije produžen radni odnos, dok je jedan radnik otpušten zbog neopravdanog odsustva sa posla. Otkaze je dobilo 60 radnika koji su imali ugovor na neodređeno”, naveo je Guberinić.

On je kao glavni razlog prekida proizvodnje naveo to što već dvije godine gubitke rudnika u Beranama pokriva vlasnik iz Srbije, koji nije više u situaciji da to čini.

„Za ovu mjeru bismo, u ovom trenutku, mogli kazati da je privremena i ukoliko dođe do promjene finansijskih i poslovnih okolnosti, postoji mogućnost da se proizvodnja opet pokrene, mada moramo priznati da nam to iz sadašnje situacije izgleda dosta teško“, dodao je Guberinić.

On je saopštio da je u Rudniku uglja Berane ostalo da radi 18 radnika, koji će održavati vitalne funkcije jame, poslove administracije i obezbjeđenja.

„Radnicima koji su dobili otkaze izmirili smo sve obaveze, osim aprilske plate koju će brzo dobiti. Svi su dobili otpremnine, u skladu sa zakonom, u visini tri prosječne zarade na nivou Crne Gore u posljednjih šest mjeseci“, rekao je Guberinić.

Time je praktično propao još jedan pokušaj privatizacije te kompanije, poslije šest godina.

Poslije zatvaranja fabrike celuloze i papira, u čijem se reprolancu nalazio, beranski Rudnik mrkog uglja je 2001. godine prodat mješovitom vojvođansko-slovačkom preduzeću Gradeks HBP.

Poslije više od godinu došlo je do nesporazuma između dva partnera, koji su završeni tako što su Slovaci preuzeli kompletno upravljanje, da bi se potom i sami povukli iz posla u Beranama.

Prodaja Rudnika je nakon toga oglašavana devet puta, prije nego ga je kupila grčka kompanija Balkan energy, sa najavom o velikim planovima vezanim za izgradnju termo bloka i investicijama od 120 miliona EUR, međutim od toga nije bilo ništa.

Grčka firma je, malo prije kupovine rudnika, u avgustu 2007. godine, registrovana u Podgorici za poslove proizvodnje, prometa i usluga. Zvanično je saopšteno da je to podružnica grčkog koncerna Restis Group, čiji je vlasnik milijarder Viktor Restis.

Kada je Restis odustao od beranskog rudnika, pojavio se Metalfer iz Sremske Mitrovice.

Metalfer je registrovao dvije firme, jednu u Podgorici, drugu u Beranama – Rudnici mrkog uglja Podgorica, odnosno Berane.

Metalfer je krenuo ambiciozno i već poslije godinu od privatizacije bili su na vrhuncu poslovanja, kada su imali tri smjene i 157 radnika.