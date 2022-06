Akcize na gorivo od utorka manje dodatnih deset odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas, na predlog Ministarstva finansija, usvojila odluku o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

Odluka podrazumijeva smanjenje akciza 50 odsto od utorka, odnosno dodatnih deset odsto, što je i maksimalna zakonska mogućnost koju Vlada ima shodno Zakonu o akcizama.

To bi, prema postojećim cijenama goriva, značilo niže cijene dizela i bezolovnog benzina pet do šest centi.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović, objasnio je da se odluka usvaja u cilju zaštite životnog standarda građana, kao i da će se primjenjivati od 7. juna do 5. jula, odnosno dva obračunska perioda.

“To u praksi znači da ukoliko se cijene goriva prema sadašnjim prognozama povećaju šest centi, mi ćemo taj rast neutralisati kroz smanjenje akciza. Ukoliko povećanje bude niže od šest centi imaćemo i pad cijene goriva. Ukoliko bude veće od šest centi svakako ćemo imati manji rast”, objasnio je Damjanović.

On je kazao da negativni efekti po budžet i dalje postoje, ali da smo u maju bili u egalu.

Damjanović je naveo da će Ministarstvo finansija danas ili sjutra usvojiti pravilnik prema kojem će se vratiti obaveza naplate akciza na gorivo za jahte za rekreaciju.

“To je elementarno solidarno i nema potrebe da to gorivo bude oslobođeno akcize”, rekao je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS